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Siyaset İYİ Parti'de istifa depremi!
Siyaset

İYİ Parti'de istifa depremi!

Yeniakit Publisher
2024-09-05 10:54:00 -
İYİ Parti'de istifa depremi!

İYİ Partili Konya Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük ve belediye meclis üyeleri, partilerinden istifa etti.

Konya Ahırlı'da, İYİ Parti'den seçilen Belediye Başkanı Ali Üzlük ve belediye meclis üyeleri, partilerinden istifa ederek görevlerine bağımsız olarak devam etme kararı aldılar.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Ahırlı Belediye Başkanı seçilen Ali Üzlük, partiden istifa ederken yaptığı açıklamada, halkına daha iyi hizmet sunma amacıyla yola çıktıklarını ve bu süreçte şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Üzlük, görev süresi boyunca partisini en iyi şekilde temsil ettiklerini, ancak istifa kararlarının partiyle bir ilgisi olmadığını vurguladı.

Ayrıca, Üzlük ile birlikte Büyükşehir Belediyesi İl Genel Meclis Üyesi Tevfik İnce ve İYİ Parti İlçe Belediye Meclis Üyeleri Hüsamettin Güzel, Hasan Altunay, Ercan Gözel ve Adem Dilekli de İYİ Parti'den istifa ederek bağımsız olarak görevlerine devam edeceklerini ifade ettiler.

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