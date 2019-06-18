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İYİ Parti’de Erzurum depremi yaşanıyor

İYİ Parti’nin Erzurum İl Başkanı İbrahim Dumlu, hem görevinden ve hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı.

18 Haziran 2019 Salı 16:40
İYİ Parti’de Erzurum depremi yaşanıyor

İYİ Parti’nin Erzurum İl Başkanı İbrahim Dumlu, hem görevinden ve hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı.


İbrahim Dumlu, istifa açıklamasında şunları söyledi:“Bizim töremiz de bellidir, mayamız da bellidir. Hal böyle iken bizim Türk-İslam davasından başka davamız olmamıştır, olmayacaktır. Ancak geldiğimiz nokta göstermiştir ki; içinde bulunduğumuz bu siyasi platformun, bizim gibi düşünen Ülkücülerle ortak bir paydası, ortak bir dokusu ve de ortak bir hedefi kalmamıştır. Değil işbirliği, uzlaşı ya da uyum, HDP ile aynı istikamete bakıyor olmak bile bizim ve bizim gibiler için büyük bir zuldür ve töreden uzaklaşmakla eş değerdir. Ucunda ister ikbal, ister mevki’i ya da makam ve isterse dünyevi menfaat olsun, hiç farketmez. Bizim kökümüz de bellidir, kökenimiz de; rotamız da bellidir yönümüz de. Bu sebepten dolayı bilinmelidir ki; bundan böyle bizim safımız, Cumhur İttifakı’nın yanıdır ve dahi Cumhur’dan yanadır. Kurucu Erzurum İl Başkanı olduğum İYİ Parti ile bundan böyle uzaktan veyahut yakından hiçbir bağım kalmamıştır. İYİ Parti’den ve İYİ Parti’deki tüm görevlerimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum.”

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:40
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