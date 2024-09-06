İYİ Parti'de deprem! Bir isim daha istifa etti

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ataş, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu kararının kırgınlık ya da eleştiriden değil, millete daha verimli hizmet etme arzusundan kaynaklandığını ifade etti.

Dursun Ataş, İYİ Parti’deki görevi süresince Kayseri halkına ve Türkiye’ye hizmet etmek için gece gündüz çalıştığını belirtirken, iki genel ve iki yerel seçimde Kayseri’nin İYİ Parti’ye, ülke genelindeki ortalama oyun üzerinde destek verdiğini hatırlattı.

Ataş, "Milletimizin bana verdiği temsil yetkisini en iyi şekilde kullanmak adına bu istifa kararının artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Kalan sürem boyunca milletimizin menfaatlerini gözeterek çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Ataş, bundan sonraki süreçte de ülke için çalışmaya devam edeceğini ve tek hedefinin Türkiye'nin aydınlık yarınları olduğunu vurguladı.

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