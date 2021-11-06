İYİ Parti'de beklenen istifa! Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'dan flaş hamle

Şehit ağabeyine ettiği küfürden sonra vatandaşın tepkisini üzerine çeken Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 6 Kasım Cumartesi saat 12.00’de İstanbul İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve heyeti, Bingöl'de esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Akşener'e HDP tepkisi

Esnafı dolaşan Akşener'e, bir şehit ağabeyi Tahir Gümren, "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu." sözlerle tepki gösterdi.

Lütfü Türkkan'dan şehit abisine küfür

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Akşener'e tepki göstermesi üzerine olay yerinden uzaklaştırılan şehit abisi Gümren'in yanına gelerek "Senin bacını si..." gibi ağıza alınmayacak hakarette bulundu.

Vatandaş tepki gösterince inkar etti

Şehit abisi Gümren'e yapılan bu saygısızlığa vatandaştan sert tepki gelince Türkkan, "Küfretmedim, sarılıp yürüdüm" dedi.

Partisini kurtarmak için istifa edeceği konuşuluyor

Gerçekleşen bu olayların ardından Akşener'in şehit ağabeyine küfreden vekili Türkkan'a nasıl tepki göstereceği merak konusu olurken, üzerinden saatler geçmesine ramen hiçbir İyi Partili'den küfürbaz Türkkan'a tek kelime ile eleştiri gelmedi. Türkkan'ın 6 Kasım Cumartesi saat 12.00’de İstanbul İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapacağı bildirildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından kulislerde Türkkan'ın, partisini kurtarabilmek amacı ile İyi Parti'den istifa edeceği konuşuluyor.