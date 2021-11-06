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Siyaset İYİ Parti'de beklenen istifa! Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'dan flaş hamle
Siyaset

İYİ Parti'de beklenen istifa! Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'dan flaş hamle

Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bugün öğle saatlerinde basın açıklaması yapacağı öğrenildi. Türkkan'ın, gelen tepkiler sonrası partisini kurtarmak için istifa edeceği iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 01:23:00 - 2021-11-06 01:53:31

Şehit ağabeyine ettiği küfürden sonra vatandaşın tepkisini üzerine çeken Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 6 Kasım Cumartesi saat 12.00’de İstanbul İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve heyeti, Bingöl'de esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Akşener'e HDP tepkisi

Esnafı dolaşan Akşener'e, bir şehit ağabeyi Tahir Gümren, "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu." sözlerle tepki gösterdi.

Bakan Varank şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü: Ahlaksız!
Bakan Varank şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü: Ahlaksız!

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Bakan Varank şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü: Ahlaksız!

Lütfü Türkkan'dan şehit abisine küfür

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Akşener'e tepki göstermesi üzerine olay yerinden uzaklaştırılan şehit abisi Gümren'in yanına gelerek "Senin bacını si..." gibi ağıza alınmayacak hakarette bulundu.

Vatandaş tepki gösterince inkar etti

Şehit abisi Gümren'e yapılan bu saygısızlığa vatandaştan sert tepki gelince Türkkan, "Küfretmedim, sarılıp yürüdüm" dedi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki! AK Parti 'Affedilmeyecek bir çirkinliktir' diyerek çağrıda bulundu
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki! AK Parti 'Affedilmeyecek bir çirkinliktir' diyerek çağrıda bulundu

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İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki! AK Parti 'Affedilmeyecek bir çirkinliktir' diyerek çağrıda bulundu

Partisini kurtarmak için istifa edeceği konuşuluyor

Gerçekleşen bu olayların ardından Akşener'in şehit ağabeyine küfreden vekili Türkkan'a nasıl tepki göstereceği merak konusu olurken, üzerinden saatler geçmesine ramen hiçbir İyi Partili'den küfürbaz Türkkan'a tek kelime ile eleştiri gelmedi. Türkkan'ın 6 Kasım Cumartesi saat 12.00’de İstanbul İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapacağı bildirildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından kulislerde Türkkan'ın, partisini kurtarabilmek amacı ile İyi Parti'den istifa edeceği konuşuluyor.

'Ha dağdaki Karayılan, ha Meclis'teki Lütfü Türkkan!' 15 Temmuz Derneği'nden Lütfü Türkkan çağrısı
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