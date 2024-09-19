İYİ Parti'de atama kararı! Ünlü oyuncu Genel Başkan Yardımcısı oldu

Yerel seçimlerin ardından yaşanan istifalarla gündemden düşmeyen İYİ Parti'de bu kez bir atama haberi geldi. Atama haberini İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, sosyal medya hesabından duyurdu.

İyi Parti üyesi ünlü oyuncu Mehmet Aslan, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun kararıyla Kültür Sanat ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Daha önce parti içinde Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ve Gençlik Yapılanmasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapan Aslan, bu atamayla yeni bir sorumluluk üstlendi.

"MEHMET ASLAN KARDEŞİMİ TEBRİK EDERİM"

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Toktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun tensipleriyle Kültür Sanat ve Gençlik Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atanan Mehmet Aslan kardeşimi tebrik eder, başarılar dilerim. Hak Teala işimizi kolaylaştırsın"

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