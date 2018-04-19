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İYİ Parti: YSK bizi engellerse

Erken seçim kararının açıklanmasından sonra en çok merak edilen konulardan birisi de şüphesiz İYİ Parti!nin seçime girip girmeyeceği konusu oldu. Konuyla ilgili İYİ Parti'li Ümit Özdağ, önemli açıklamalarda bulundu.

19 Nisan 2018 Perşembe 08:50
İYİ Parti: YSK bizi engellerse

Bir haber sitesine konuşan Ümit Özdağ, partisinin YSK engeline takılması durumundaki stratejilerini anlattı. 

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ şöyle konuştu:

24 Haziran erken seçim kararını hepiniz biliyorsunuz. Merak edilen konular, soru işaretleri gırla…

Eee… İhtimal çok da, bizim merak ettiğimiz ana başlıklardan biri: Ya İYİ Parti, YSK engeline takılırsa?

Ben de aynen bu soruyu yönelttim İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ’a.

Son derece net… Son derece açık bir cevap verdi:

“DP ve Saadet ile birlikte gireceğiz muhtemelen…”

Peki ya bir terslik olursa?

'AK Parti, İYİ Parti'nin seçime girmesi için düzenleme çıkaracak' iddiası“Normal olarak engelleyemezler. Girmek, bizim en tabii hakkımız.”

Ne açıdan?

“Yasaların gereklerini yerine getirmiş durumdayız.”

Buna rağmen sokmamayı deneyebilirler mi?

“Olabilir… Olursa, biz de diğer yolları kullanırız.”

Yani?

“DP ve Saadet ile birlikte gireriz muhtemelen.”

 

 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 08:50
  1. AK Parti
  2. İYİ Parti
  3. Ümit Özdağ

YORUM YAZ

  • HarunHarun9 sa önce
    Çok tuhaf. Kanun belli madde belli. İYİ Parti seçime katılabilir mi, katılamaz mı? Bu iş onun bunun inisiyatifine kalmış bir şey mi? Şartları tutuyorsa bal gibi katılır, tutmuyorsa da katılamaz. Bu kadar basit. Yani şimdi YSK işin neresinden tutup da sündürecek de keyfi karar verecek. Kalkıp da boş boş laf üretmenin anlamı ne?
  • kemalkemal10 sa önce
    HDPKK veya CHPKK ile girebilirsiniz zaten gizliden ittifak yapıyorsunuz saklamanıza gerek yok.
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