İYİ Parti: YSK bizi engellerse

Bir haber sitesine konuşan Ümit Özdağ, partisinin YSK engeline takılması durumundaki stratejilerini anlattı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ şöyle konuştu:

24 Haziran erken seçim kararını hepiniz biliyorsunuz. Merak edilen konular, soru işaretleri gırla…

Eee… İhtimal çok da, bizim merak ettiğimiz ana başlıklardan biri: Ya İYİ Parti, YSK engeline takılırsa?

Ben de aynen bu soruyu yönelttim İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ’a.

Son derece net… Son derece açık bir cevap verdi:

“DP ve Saadet ile birlikte gireceğiz muhtemelen…”

Peki ya bir terslik olursa?

'AK Parti, İYİ Parti'nin seçime girmesi için düzenleme çıkaracak' iddiası“Normal olarak engelleyemezler. Girmek, bizim en tabii hakkımız.”

Ne açıdan?

“Yasaların gereklerini yerine getirmiş durumdayız.”

Buna rağmen sokmamayı deneyebilirler mi?

“Olabilir… Olursa, biz de diğer yolları kullanırız.”

Yani?

“DP ve Saadet ile birlikte gireriz muhtemelen.”