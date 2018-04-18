İYİ Parti seçime katılacak mı? Seçim kanunu ne diyor?
Erken seçim tarihinin açıklanmasından sonra muhalefetin adayları merak konusu oldu. Kulislerde muhaldefetin adayları kadar İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği konuşuluyor.18 Nisan 2018 Çarşamba 19:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Lideri Devlet Bahçeli'yle görüşmesinden sonra açıkladığı erken seçim kararı ülke gündeminde zirveye oturdu. Seçimin tarihi muhalefetin adayı kim olacak konusu üzerine çok sayıda yorum yapıldı.Cevabı en merak edilen sorulardan biride şüphesiz İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı konusu oldu. Yargıtay'ın çok yakın zamanda YSK'ya liste vermesi bekleniyor. Bu listeye göre İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği açıklık kazanacak.
İLGİLİ KANUN
Konuyla ilgili seçim kanunu şu şekilde;
Siyasi Partilerin Seçimlere Katılması ve Adayların Tespiti Siyasi partilerin seçimlere katılması:
Madde 36 – (İptal:Anayasa Mahkemesinin 22/5/1987 tarih ve E. 1986/17. K. 1987/11 sayılı Kararı ile.)(1) (Yeniden düzenleme: 31/3/1988 - 3420/4. md.) Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması şarttır. Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir.
YORUM YAZ