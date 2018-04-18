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İYİ Parti seçim tarihini açıkladı!

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, sosyal medyada yayınladığı bir video ile Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştireceği toplantı sonrası seçimlerin daha da erkene çekileceğini iddia etti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:30
İYİ Parti seçim tarihini açıkladı!

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "MHP ve AK Parti, gelecekte daha da bozulacak dış ve iç politikada yaşanan olumsuzluklar nedeniyle seçimi kazanamayacaklarını düşündükleri için, seçim tarihini daha erken bir tarihe almayı düşünüyor"dedi.

Halaçoğlu seçimin erkene alınarak İYİ Parti’nin önünün kesilmek istendiğini de söyledi. İYİ Partili vekil, seçimin tarihi olaraksa 15 Temmuz 2018 tarihini gösterdi. 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 08:30
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  5. Tayyip Erdoğan
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Recep Tayyip
  8. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • hakkıhakkı3 sa önce
    kendi aklınca olası bir 15 temmuz kararını engellemeye çalışacak. Devlet seçim kararı almak için oturacak 15 temmuzu halaçoğlu dillendirdi o tarihte yapamayız diyecek. velev ki 15 temmuz oldu sana ne? Anketlerde yüzde7,5 görünüyorsunuz hadi yanılma payı yüzde 10 olsun. bugüne kadar hangi seçim anketi yüzde 20 yanılmışta siz yüzde 20 oy alacaksınız akıl var mantık var
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