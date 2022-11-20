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Gündem İYİ Parti, PKK ile mücadele eden Bakan Soylu'yu hedef aldı!
Gündem

İYİ Parti, PKK ile mücadele eden Bakan Soylu'yu hedef aldı!

Habertürk canlı yayınında İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, terör örgütü PKK'yı eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirince ağzının payını aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 00:25:00 -

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Bugün bu ülkede anayasal haklara vurgu yaptım. Devlet geleneğinde İçişleri Bakanlığının saygınlığıdır. Dün plan bütçede İçişleri Bakanı bağırarak çağırarak milletvekillerine hakaret etti." dedi.

Bu sözler üzerine Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, "Orada bulunan HDP'li ve CHP'li milletvekilleri bakana hakaret etti. Onları da söyleyin bahsettiğiniz olaylarla ilgili olarak tek taraflı suçlamalar yöneltiyorsunuz." diyerek tepki gösterdi.

Konuşmasına devam eden Poyraz, "Şimdi yürürlükte bir ceza kanunu var. Bunun yanında bir İçişleri Bakanı var. Sayın Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı'nın Kandil ve FETÖ ile işbirliği içinde olduğunu söyledi." dedi.

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