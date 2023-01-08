İYİ Parti, o ismin adaylığına yeşil ışık yaktı

İYİ Parti, 6'lı masadaki ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimaline ilk defa açık bir şekilde yeşil ışık yaktı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, katıldığı televizyon programında, "Ben Kemal Bey'e sıcak bakarım. Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu kaybedecek. Altılı Masa olarak parlamentoda çoğunluğu elde edebileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çekilme ihtimali iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. Muhalefet blokunun oluşturduğu 6'lı masa hala cumhurbaşkanı adayını açıklamadı. Son yapılan toplantıda ocak ayının sonu işaret edilirken, şu ana kadar adaylık için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri ön plana çıktı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak baktığını söyledi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına her fırsatta karşı çıkan İYİ Parti, ilk defa yeşil ışık yaktı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, tv100'de katıldığı programda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak baktığını söyledi."KEMAL BEY'E SICAK BAKARIM""Kılıçdaroğlu adayım derse İYİ Parti destek verecek mi?" sorusuna Usta, "Onları genel başkanlar bilir. Ben Kemal Bey'e sıcak bakarım. Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu kaybedecek. Altılı Masa olarak parlamentoda çoğunluğu elde edebileceğimizi düşünüyoruz." yanıtını verdi.

"Eylül 1999'da reform yapılmıştı"

İYİ Partili Usta, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Seçim yaklaştı, sandığı gördü, işler iyiye gitmeyince EYT sorununu çözmek için adım atıldı. Henüz kanun gelmedi, nasıl çözeceklerini tam biliyor değiliz. 2 milyon 250 bin kişi deniyor ama rakam fazla. Potansiyel EYT'liler de var. Staj mağdurları tamamen ayrı. Eylül 1999'da reform yapılmıştı. SGK kanunundan önce girip şu an itibariyle prim ödeme kanunun prim ödeme gün sayısını doldurup bekleyenler vardı. Şu an 2 milyon 250 bin kişi, hatta onun biraz daha üzerinde olacak. Bunların SSK'lıların, Bağ-Kur'lular büyük ölçüde emekli olacak. Eylül 1999 öncesi girişli olup 1-2 ay sonra prim ödeme gün sayısını dolduracak ama yaş nedeniyle bekleyecek 1,8 milyon kişi burada var. Buraya verip buraya vermemek olmaz. Dava konusu olur ve rahatlıkla kazanılır."

"Nihayetinde bu bizim refleksimiz"

Öte yandan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu katıldığı televizyon programında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti. Ağıralioğlu, "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?" sorusuna, "Endişemiz var, evet" diye cevap vermişti. Sağ seçmenin sol bir adaya sıcak bakmayacağını söyleyen Ağıralioğlu, "Bizim klasik sağ, refleks olarak, mesela camide namaza girdiği zaman safın soluna durmuyor. Nihayetinde bu bizim refleksimiz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz" ifadelerini kullanmıştı.