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Siyaset İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı partideki görevinden istifa etti
Siyaset

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı partideki görevinden istifa etti

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı partideki görevinden istifa etti. Paçacı, Altılı Masa toplantısının sürdüğü sırada İYİ Parti Binasını terk etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 16:31:00 - 2023-01-26 16:32:53
İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı partideki görevinden istifa etti

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