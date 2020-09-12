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Aktüel İYİ Parti Kurultayı koronavirüs önlemleri nedeniyle açık alanda ve seyircisiz yapılacak
Aktüel

İYİ Parti Kurultayı koronavirüs önlemleri nedeniyle açık alanda ve seyircisiz yapılacak

Ağustos sonu itibarıyla ilçe ve il kongrelerini tamamlayan İYİ Partinin 2'nci Olağan Kurultayı, "Millet bizi çağırıyor" ana sloganıyla 20 Eylül'de Altınpark'ta gerçekleştirilecek - Kovid-19 nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilecek kurultayda, Genel Başkanlık ile 50 kişilik Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu belirlenecek - Hijyen tedbirlerinin üst seviyede uygulanacağı kurultayda yığılmaları önlemek amacıyla oy verme işlemleri sırasında ise 40'ın üzerinde sandık ve 150 kabin kurulacak - Mevcut Genel Başkan Meral Akşener'in şu an itibarıyla tek aday olduğu kurultayda, GİK ve MDK üyelerinin belirlenmesinde "çarşaf liste" yönteminin uygulanması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-09-12 11:32:52 -
İYİ Parti Kurultayı koronavirüs önlemleri nedeniyle açık alanda ve seyircisiz yapılacak

ANKARA (AA) - ESİN IŞIK - İYİ Parti'nin 2'nci Olağan Kurultayı, "Millet bizi çağırıyor" ana sloganıyla 20 Eylül'de Altınpark'ta gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla mart ayında ara verilen ancak 1 Haziran'da normalleşmeyle birlikte yeniden başlanan İYİ Parti'nin ilçe ve il kongreleri, ağustos sonu itibarıyla tamamladı. Kongrelerin tamamlanmasının ardından kurultay tarihini belirleme çalışmalarına başlayan partide 20 ve 27 Eylül tarihleri ön plana çıktı. Ancak Genel İdare Kurulu'nda (GİK), kurultayın 20 Eylül'de yapılması kararlaştırıldı.

- Seyircisiz yapılacak

Kurultay, Kovid-19 önlemleri kapsamında Altınpark'ta seyircisiz gerçekleştirilecek. Kurultay sırasında Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda tüm hijyen ve sosyal mesafe kuralları uygulanacak, katılımcıların kurallara uyup uymadığı ise sürekli denetlenecek.

Delegeler, az sayıdaki görevli ve basın mensuplarının dışında kimsenin alınmayacağı kurultayda, yığılmaları önlemek amacıyla oy verme işlemleri için 40'ın üzerinde sandık ve 150 kabin kurulacak.

- "Çarşaf liste" yöntemi öne çıkıyor

Kurultayda, Genel Başkanlık ile 50 kişilik GİK ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi yapılacak.

Mevcut Genel Başkan Meral Akşener'in şu an itibarıyla tek aday olduğu kurultayda, GİK ve MDK üyelerinin belirlenmesinde "çarşaf liste" yönteminin uygulanması düşünülüyor.

1379 kurultay delegesi bulunan İYİ Parti'de, genel başkanlığa aday olabilmek için 70 delegenin imzası gerekiyor.


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