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İYİ Parti kampanya başlattı!

Erken seçim kararının açıklanmasından sonra İYİ Parti'nin seçime girip girmeyeceği tartışması başladı. Daha önce seçimlere 100 bin imzayla gireceğini açıklayan Meral Akşener, erken seçim açıklamasından sonra Twitter üzerinden imza kampanyası başlattı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 19:58
İYİ Parti kampanya başlattı!

Erken seçim kararının açıklanmasından sonra İYİ Parti'nin seçime girip girmeyeceği tartışması başladı. Daha önce seçimlere 100 bin imzayla gireceğini açıklayan Meral Akşener, erken seçim açıklamasından sonra Twitter üzerinden kampanya başlattı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 19:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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