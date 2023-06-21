İYİ Parti ipleri iyice kopardı! 'Seçimlere ayrı gireceğiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün Grup toplantısında yaptığı konuşmasında, “En zor koşullarda Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum; değil 6’lı masa Türkiye’nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16’lı masa kuracağım” dedi.

Bu sözlere İYİ Parti kanadından ilk tepki ise İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’den geldi.

Kılıçdaroğlu’nun “6 değil 16’lı masa kurarım” çıkışına sert tepki gösterip CHP’ye “İstanbul, Ankara ve diğer belediyeleri bizim sayemizde aldınız” imasında bulunan Özlale, “Biz İYİ Parti olarak seçim ve belediye kazanmak, yereldeki gücümüzü göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ İPUÇLARI TAŞIYOR”

CHP fondaşı Sözcü TV’nin yayınına konuk olan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale’ye İsmail Saymaz’ın “Meral Akşener, Millet İttifakı’ndan sert sözlerle ayrılacak” tweeti soruldu. Seçimden istedikleri sonuçla ayrılmadıklarını bu durumu İYİ Parti’nin tüm kurulları ile tartıştıklarını belirten Özlale, “Bu hafta sonu oluşacak olan genel kurul, İYİ Parti’nin yeniden istediği oy oranlarına nasıl çıkacağı konusuyla ilgili önemli ipuçları taşıyor”şeklinde konuştu.

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