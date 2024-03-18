İYİ Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında Erzurum ittifakı mı var? İP'li adayın mesajı ortalığı karıştırdı!

İP'li Uçar'ın mesajına Yeniden Refah'tan ise yalanlama geldi.

İttifak mı ediyorlar sorusu gündemde!

İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Uçar’ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, “Hikmet Çakal’a misafirperverliği ve Büyükşehir Belediye Seçimlerindeki destek sözleri için teşekkür ederiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Erzurum il Başkanı Ahmet Mustafaoğlu, Canan Uçar’ın Pasinler ziyareti sırasında Yeniden Refah Partisi (YRP) Pasinler Belediye Başkan adayı Hikmet Çakal’ın kendisine destek sözü verdiğini açıklamasına tepki gösterdi. Mustafaoğlu, “Tamamen yalan bir ifade. Gerçekle ilgisi yok” dedi.

Mustafaoğlu şunları söyledi:

“Kesinlikle böyle bir tavrımız yok. Pasinler’deki olay şöyle Canan hanım ve beraberindekiler Pasinler Seçim Koordinasyon Merkezimizi ziyaret etmişler. Burada kişisel bir temenni olmuş olabilir ama Pasinler adayımız Hikmet Çakal da böyle bir şeyin olmadığını bize bildirdi. Zaten kendisi de bugün bir açıklama yayınlayacak. Yeniden Refah Partisi olarak bizim hiçbir kişi veya partiyle ittifak, aday destekleme gibi görüşmemiz olmamıştır. Canan Uçar böyle bir açıklamayı neye dayanarak yaptı, anlamakta zorlanıyoruz. Partimizin aday çıkardığı tüm yerlerdeki tavrı açık ve nettir. Adayımızın olmadığı Büyükşehir Belediyesi seçimleriyle ilgili herhangi bir adayı veya partiyi işaret etmesi, destek beyan etmesi söz konusu değildir. Halkımız kime oy vereceğini iyi bilir”

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