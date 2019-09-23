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'İYİ Parti ile dirsek temasım olmadı'

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket eden eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, kendisinin görevde olduğu süreçte İYİ Parti ile asla dirsek temasında olmadığını açıkladı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 21:27
'İYİ Parti ile dirsek temasım olmadı'

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Bazı gazete ve sosyal medyada, Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket eden eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin, görevde olduğu dönemde gizli toplantılar yaptığı, bu toplantıların birinde de 'İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile dirsek temasındayız.Birlikte iş yapıyoruz' dediği iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine YeniAkit’e konuşan Selim Temurci, bu iddianın tamamen yalan olduğunu, bu tür iddiayı dile getirene hakkını helal etmeyeceğini söyledi.

Evet Platformunu kuran benim

Temurci, “Birincisi ben her gün 3-5 toplantı yapıyorum, toplantılarda da kamuoyuna ne konuşuyorsam onu konuşuyorum. 2017 yılı 16 Nisan referandumunda İstanbul, büyükşehirler içerisinde 'Evet' bloğunun en yüksek oy oranıyla gerçekleştiği illerden birisi olmuştur. Yaşanan tüm zorluklara rağmen, bu teşkilat referandum sürecinde olağanüstü bir çalışma ortaya koymuştur. 'Evet' platformunu İstanbul'da hep birlikte oluşturduk ve burada projelendirdik, tüm Türkiye'ye adeta 'Evet' platformu yine bu teşkilatın bir hediyesi oldu. Biz görev süresince gizli toplantı yapmadık. Hatta her şeyimiz şeffaftır” diye konuştu.

O tarihte İYİ Parti dahi yoktu

İYİ Parti’nin kuruluş tarihinin 25 Ekim 2017 olduğunu referandumun ise 16 Nisan 2017 tarihinde yapıldığını anımsatan Temurci, “Biz o zaman kurulmayan hatta adi dahi olmayan bir parti ile nasıl temasta olabiliriz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 21:27
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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