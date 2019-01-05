İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 Aksaray

İYİ Parti son dakika belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. CHP ile yerel seçim 2019’da da ittifak yapan İYİ Parti, ittifak kapsamında son 99 belediye başkan adayını daha açıkladı. İYİ Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları arasında İYİ Parti Aksaray ilçe belediye başkan adayları da son dakika yer aldı. Peki İYİ Parti Aksaray belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İşte İYİ Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayı çok istediklerini ittifak görüşmelerini bozan taraf olmayacaklarını açıklamıştı. Aynen öyle de oldu ve CHP-İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak için anlaşmaya vardı. CHP ile ittifak çerçevesinde İYİ Parti'nin belediye başkan adayları kim olacağı merek ediliyordu. İYİ Parti 99 belediye başkan adayanı daha açıkladı.

İYİ Parti 99 belediye başkan adayını açıkladı

İYİ Parti 7'si il olmak üzere toplam 99 belediye başkanını açıkladı. İYİ Parti Aksaray belediye başkan adayı Özhan Türemiş, Ardahan'dan Mete Özdemir, Bayburt'tan Yunus Özyılmaz, Düzce'den Ömer Küçük, Karaman'dan Zühtü Bahadır Bayraç, Kilis'ten Ahmet Nalçacıoğlu, Siirt'ten Ahmet Özgür'ü aday gösterdi.

İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 Türkiye geneli İYİ Parti belediye başkanları listesi

İYİ Parti Aksaray ilçe belediye başkan adayları kim?



