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İYİ Parti hakkında şok iddia! HDP ile gizlice bir araya geldiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partililerden habersizHDP ile yeni bir anayasa için görüşme yaptığı iddia edildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 18:39
İYİ Parti hakkında şok iddia! HDP ile gizlice bir araya geldiler

 Sezai Erhan  Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti'de medya ve propagandadan sorumlu eski başkan yardımcısı Adem Taşkaya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partililerden habersiz aylar öncesinde HDP ile yeni bir anayasa için çalışma yürüttüğünü öne sürdü.

24 Haziran seçimlerinden bu yana suların durulmadığı Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti, yerel seçimlerin ardından yeniden karıştı. İYİ Parti, Türkiye genelinde sadece 19 ilçe belediyesi kazanırken, hiçbir ilde başarı sağlayamadı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun tartışmaların yaşandığı İYİ Parti hakkında bu kez medya ve propagandadan sorumlu eski başkan yardımcısı Adem Taşkaya konuştu. Taşkaya, “CHP, İYİ Parti ve HDP gizlice partililerden habersiz aylar önce bir heyet kurarak yeni bir Anayasa için çalışma yaptılar ve herkesten gizlediler. HDP ile iş çeviren ve arka kapı diplomasisi güden İYİ Partinin Genel Başkanı Meral Akşener bu isimleri kendisi açıklayamaz. Fakat ben açıklıyorum: İYİ Parti’den Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, HDP’den Mithat Sancar ve CHP’den İbrahim Özden Kaboğlu” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 18:39
  1. Bursa
  2. HDP
  3. Meral Akşener

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