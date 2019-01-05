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İYİ Parti Giresun ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti son dakika belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. CHP ile yerel seçim 2019’da da ittifak yapan İYİ Parti, ittifak kapsamında son 99 belediye başkan adayını daha açıkladı. İYİ Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları arasında İYİ Parti Giresun ilçe belediye başkan adayları da son dakika yer aldı. Peki İYİ Parti Giresun belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İşte İYİ Parti Giresun ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi...

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:18
İYİ Parti Giresun ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti son dakika belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. CHP ile yerel seçim 2019’da da ittifak yapan İYİ Parti, ittifak kapsamında son 99 belediye başkan adayını daha açıkladı. İYİ Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları arasında İYİ Parti Giresun ilçe belediye başkan adayları da son dakika yer aldı. Peki İYİ Parti Giresun belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İşte İYİ Parti Giresun ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayı çok istediklerini ittifak görüşmelerini bozan taraf olmayacaklarını açıklamıştı. Aynen öyle de oldu ve CHP-İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak için anlaşmaya vardı. CHP ile ittifak çerçevesinde İYİ Parti'nin belediye başkan adayları kim olacağı merek ediliyordu. İYİ Parti 99 belediye başkan adayanı daha açıkladı. İYİ Parti 7'si il olmak üzere toplam 99 belediye başkanını açıkladı. İYİ Parti, Aksaray'dan Özhan Türemiş, Ardahan'dan Mete Özdemir, Bayburt'tan Yunus Özyılmaz, Düzce'den Ömer Küçük, Karaman'dan Zühtü Bahadır Bayraç, Kilis'ten Ahmet Nalçacıoğlu, Siirt'ten Ahmet Özgür'ü aday gösterdi.

İYİ Parti Giresun ilçe belediye başkan adayları 2019 kim?


İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 Türkiye geneli İYİ Parti belediye başkanları listesi

Giresun 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Kerim Aksu % 46

AK Parti adayı Yılmaz Can % 39

MHP adayı Orhan Erzurum % 11

Şebinkarahisar belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 41

MHP % 32

CHP % 1

Bulancak belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 46

CHP % 38

SP % 10

MHP % 2

Alucra belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 55

SP % 21

MHP % 21

Espiye belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 53

MHP % 39

CHP % 5

Görele belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 33

Bağımsız % 30

CHP % 26

Piraziz belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 43

AK Parti % 34

MHP % 21 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 13:18
  1. Düzce
  2. Kilis
  3. Ardahan
  4. Karaman
  5. Bayburt
  6. Aksaray
  7. Siirt
  8. Erzurum
  9. İYİ Parti Giresun ilçe belediye başkan adayları 2019

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