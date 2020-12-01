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Ekonomi İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun
Ekonomi

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, asgari ücret zammı için öneride bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:32:00 -
İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun

Asgari ücret zammı için HDP ve CHP'nin ardından bir öneri de İYİ Parti'den geldi.

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Brüt asgari ücreti 3 bin liraya çıkarıp, asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim" dedi. 

HDP'nin asgari ücret önerisi 4 bin TL, CHP'nin ise 3.100 TL idi.

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Yorumlar

oflu baba

ACUZE DIS SES DISARIDAN KONUSMAK KOLAY NASIL OLSA DEVLET IDARE ETMIYORSUN DEVLET IFLAS ETMIS KASA TAM TAKIR OLMUS UMURUNDAMI YETERKI HUKUMET ZOR DURUMA GIRSIN COKSUN BUTUN DUSUNCENIZ BU SADECE VERGIDEN GECINEN BIR ULKEYIZ BASKA BIR GELIRIMIZMI VAR PETROLU BULURSAK O DEDIGIN ANCAK OLUR WHORE KARI
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Bozbey

Bol keseden at asgari ucreti sanki devlet veriyor emeklinin maasini deprem yardimlariy la odeyenler
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