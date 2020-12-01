İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun
Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, asgari ücret zammı için öneride bulundu.
Asgari ücret zammı için HDP ve CHP'nin ardından bir öneri de İYİ Parti'den geldi.
Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Brüt asgari ücreti 3 bin liraya çıkarıp, asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim" dedi.
HDP'nin asgari ücret önerisi 4 bin TL, CHP'nin ise 3.100 TL idi.