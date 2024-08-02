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Gündem İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu yardıma koştu! Instagram için dava açacak
Gündem

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu yardıma koştu! Instagram için dava açacak

Yeniakit Publisher
2024-08-02 23:17:00 -
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu yardıma koştu! Instagram için dava açacak

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, meta çatısı altında bulunan sosyal medya platformu Instagram'a Türkiye'de erişimin engellenmesi kararının iptali için dava açtı.

Dervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, davanın sadece basit bir idari işlemin iptali talebini içermediğini hukuk devletinin, demokratik düzenin ve insan hakları rejiminin korunmasını amaçladığını ifade etti.

Engelleme kararının gerekçesinin belirtilmediğini, kamu düzeni ile milli güvenliğin korunması için bu kararın alındığının söylendiğini ifade eden Dervişoğlu, "Fakat gün içerisinde kararın katalog suçlarla ilgili olduğu belirtildi. Bu da gerçekte erişim engellemesinin başka bir maksat ve gaye ile yapıldığını göstermektedir. Bu maksat da bir kişinin keyfiliğinden başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Dava dilekçesinde alınan kararın açık bir biçimde sansür anlamına geldiği, başta Anayasa'ya aykırı olduğu, telafisi güç ve imkansız zararlara sebebiyet vereceği için yürütmenin durdurulması talep edildi.

Kaynak: AA

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Yorumlar

Ahmet Turk

Siyonist usaklarinin Allah belasini versin.

Ahmet

İp diye bir parti kaldı mı? Chpkk'nin kuyruğu oldular.
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