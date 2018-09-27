0553 313 94 23

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ittifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mahalli idareler seçimlerine yönelik bir parti ile an itibarıyla herhangi bir görüşme, ittifak anlayışı veya konuşmalarının olmadığını bildirdi.

27 Eylül 2018 Perşembe 20:49
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ittifak açıklaması

Akşener, partisinin TBMM'deki grubunun yönetim salonu ve çalışma  odalarını ilk kez ziyaret ederek incelemelerde bulundu, partililerle sohbet etti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, AK Parti ile MHP  arasında mahalli idareler seçimlerinde bir ittifakın olacağının görüldüğünün  aktarılmasının ardından değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Siyasi yapılar,  'ille de ben ittifak kuracağım' dedikleri zaman bizim söyleyecek bir sözümüz  olamaz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Akşener, İYİ Parti'nin diğer partilerle bir ittifakının olup  olmayacağı sorusunu ise "Biz an itibarıyla 7/24 aday tespiti için çalışıyoruz.  İttifak anlamında değil, her anlamda söylüyorum, Türkiye'nin yararına olan,  Türkiye'nin hayrına olan herhangi bir durumda elbette Türkiye'nin yanında yer  alır İYİ Parti. Onun dışında her siyasi parti gibi yerel seçimlere  hazırlanıyoruz. Teşkilatlarımızı güçlendiriyoruz. Onun dışında an itibarıyla  herhangi bir görüşme, ittifak anlayışı, konuşmamız yoktur." şeklinde yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Bir isim etrafında birleşilebilir mi?" sorusuna  Akşener, "Rahmetli Demirel'in bir sözü vardı, doğmamış çocuğa don biçmeyelim."  cevabını verdi.

Akşener'in ayağındaki sargının hatırlatılmasının ardından sağlık  durumunun nasıl olduğunun sorulması üzerine Akşener, "Ameliyat oldum. Hem sinir  alındı, hem kemik alındı, öyle bir durumdayız. İyileşme gayreti içinde ayağım.  Bir sıkıntı yok." diye konuştu.

 'BU GÖREV KİME VERİLDİYSE BÜYÜK BİR SAVSAKLAMA VAR'

Meral Akşener, daha sonra beraberindeki İYİ Parti Grup Başkanvekili  Lütfü Türkkan ile partinin yönetim kurulu toplantı salonu ve çalışma odalarını  gezdi.

Daha sonra gazetecilerle bir süre sohbet eden Akşener, partisinin  grubunun bulunduğu katta eksikliklerin hala tamamlanmamasına tepki gösterdi.

Akşener, üç aydır çalışmaların hala tamamlanmadığını söyleyerek,  "Meclis Başkanına buradan dikkati çekmek isterim, bu görev kime verildiyse büyük  bir savsaklama var. Çok büyük bir inşaat değil ki, alt tarafı oda bölündü. Bizim  bütün memur arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız şu anda odasız. Bir an önce  tamamlanması lazım." dedi.

Lütfü Türkkan'dan çalışmalarına ilişkin bilgi alan Akşener, daha sonra  MHP'nin, bazı suçların ceza sürelerinde indirimine ilişkin kanun teklifi hakkında  Türkkan'ın aktardığı bilgiler üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Niye böyle bir af geldi hiçbirimiz anlayabilmiş değiliz. Gerekçesi  anlamında, anlaşılabilir bir gerekçe görmedik. Meclis grubumuzun ve genel  merkezimizin yaptığı çalışmada uyuşturucu kaçakçısı olanlara, bunu yayanlara,  insan kaçakçılığına, kadına ve çocuğa karşı işlenen öldürme ve tecavüz gibi  vakalar ayrı tutulmuş ama kaçırma eylemi işin içinde. Son derece sakıncalı  talepler var içinde. Rahşan affı diye nitelendirilen, benim de milletvekili  olduğum dönemde çıkan bir af var, onu parçala yapıştır şekilde bir şey gibi  görünüyor."

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 20:49
  1. iyi parti
  2. meral akşener
  3. tbmm
  4. ittifak açıklaması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kabaran kekin çökmesini önlemek için ne yapmak gerekir?
    1. Kabaran kekin çökmesini önlemek için..
    2. Şanlıurfa'da iki grup arasında baltalı..
    3. Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 3 kişi..
    4. Kemal Kılıçdaroğlu'nun babaevi yandı!
    5. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den..
    6. Avrupa borsaları İtalya hariç..
    7. İstanbul'da halk otobüsü kaza yaptı!..
    8. Birleşmiş Milletler'den Arakanlı..
    9. Bursa'da çarptığı öğrenciyi kucağında..
    10. DEAŞ'a büyük operasyon! Iraklı..
    11. Samsun'da misafirin yaptığı 'pes..
    12. Atatürk Havalimanı’nda korku dolu..
    13. Kocaeli'de denetlenen 51 fırından..
    14. Ünlü yönetmen hayatını kaybetti!
    15. Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20..
    16. Kız öğrenci yurdunda yangın!
    17. Dilmen'den UEFA'nın EURO 2024 kararına..
    18. Tecavüzler ülkesinde zina serbest..
    19. Bim haftanın aktüel fırsat ürünleri
    20. THY personel alımı başvuru formu 2018..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri