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Siyaset İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı: Sokakta Kemal Bey'e itiraz var
Siyaset

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı: Sokakta Kemal Bey'e itiraz var

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı "Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz" dedi. Cihan Paçacı, partide genel havanın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yana olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 14:26:00 -
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı: Sokakta Kemal Bey'e itiraz var

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili konuşan Paçacı, "Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var.” ifadelerini kullandı.
Cihan Paçacı, "Biz başından itibaren 'kazanacak aday' diyoruz. Zaten herkes bu tanımda mutabık olacaktır. Öncelikle ben Tayyip Bey’in kaybedeceği kanaatindeyim.” dedi.

İYİ PARTİ'DE İBRE İMAMOĞLU

Paçacı, "Bakın partide genel hava Ekrem Bey’den yana. Ama İYİ Parti kendi adayını çıkaracaksa bu asla CHP’li bir aday olmaz. Böyle bir şey doğru da değil. Zaten Meral Hanım başından beri bu belediye başkanları için genel başkanlarının göstermesi koşulu ile sıcak bakacağını söylüyor. Ekrem Bey de böyle bir şeye sıcak bakmaz. Böyle bir durumda İYİ Parti kendi içinden bir isim çıkarır." diye konuştu.

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