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İYİ Parti Bilecik belediye başkan adayları kim?

İYİ Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları 1 Aralık itibariyle başladı. Son başvuru tarihi ise 15 Aralık. İYİ Parti belediye başkan adayları kim olacağı merak konusu olurken, Meral Akşener İYİ Parti Bilecik belediye başkan adaylarını açıkladı mı? İYİ Parti Bilecik belediye başkan adayları kim olacak?

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:22
İYİ Parti Bilecik belediye başkan adayları kim?

İYİ Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları 1 Aralık itibariyle başladı. Son başvuru tarihi ise 15 Aralık. İYİ Parti belediye başkan adayları kim olacağı merak konusu olurken, Meral Akşener İYİ Parti Bilecik belediye başkan adaylarını açıkladı mı? İYİ Parti Bilecik belediye başkan adayları kim olacak?

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçim ittifakı yapılması için kıran kırana pazarlıklar devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener’e Manisa, Mersin ve Trabzon Büyükşehirlerde siz aday gösterin biz destekleyelim dediği Akşener’in de Ankara’da da biz aday çıkarmalıyız dediği söyleniyor. Meral Akşener’in başka Ankara olmak üzere, bazı illerde de CHP-İYİ Parti ittifakı sonucu aday çıkarmak istediği biliniyor. 

Akşener, “Bizim 9 ilçe belediyemiz var. Karabük, Uşak, Afyon ve Niğde illerinde çok iddialıyız. Belediye başkanlarımız da bu konuda son derece iddialı" şeklinde konuşması gözlerin bir anda bu illerin İYİ Parti belediye başkan adaylarına çevrildi. 

İYİ Parti Bilecik belediye başkan adayları kim?

İYİ Parti Bilecik'in Söğüt İlçesi Belediye Başkanı Halil Aydoğdu'nun aday gösterileceği söyleniyor.

MHP'nin Bilecik belediye başkan adayları açıklanmıştı. 

Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat ER

Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Haluk FİLİZLİ

Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan Adayı İlhan ÖZDEN

Afyon İYİ Parti belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti belediye başkan aday başvuruları 2019 | İP aday başvuru belgeleri neler?

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 15:22
  1. Karabük
  2. Uşak
  3. Trabzon
  4. Niğde
  5. Manisa
  6. Mersin
  7. Ankara
  8. Afyon
  9. İYİ Parti Bilecik belediye başkan adayları kim?

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