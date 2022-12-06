İYİ Parti asgari ücret teklifini duyurdu
Asgari ücretin ilk toplantısına az bir süre kala İYİ Parti'den dikkat çeken bir teklif geldi. İYİ Parti, asgari ücretin 9 bin 600 lira olması yönünde teklif yaptı.
İşveren, işçi ve partilerden asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalar geliyor.
Son olarak İYİ Parti cephesi asgari ücrete ilişkin teklifini duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin en az 9 bin 600 TL olmasını ve ücretin 3 ayda bir güncellenmesini önerdiklerini, işverenlere vergi boyutunda sağlanan desteğin de devam etmesi gerektiğini söyledi.
Ekonomi
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