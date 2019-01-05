0553 313 94 23

İYİ Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti son dakika belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. CHP ile yerel seçim 2019’da da ittifak yapan İYİ Parti, ittifak kapsamında son 99 belediye başkan adayını daha açıkladı. İYİ Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları arasında İYİ Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları da son dakika yer aldı. Peki İYİ Parti Antalya belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İşte İYİ Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

05 Ocak 2019 Cumartesi 12:30
İYİ Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti son dakika belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. CHP ile yerel seçim 2019’da da ittifak yapan İYİ Parti, ittifak kapsamında son 99 belediye başkan adayını daha açıkladı. İYİ Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları arasında İYİ Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları da son dakika yer aldı. Peki İYİ Parti Antalya belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İşte İYİ Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayı çok istediklerini ittifak görüşmelerini bozan taraf olmayacaklarını açıklamıştı. Aynen öyle de oldu ve CHP-İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak için anlaşmaya vardı. CHP ile ittifak çerçevesinde İYİ Parti'nin belediye başkan adayları kim olacağı merek ediliyordu. İYİ Parti 99 belediye başkan adayanı daha açıkladı. 

İYİ Parti 7'si il olmak üzere toplam 99 belediye başkanını açıkladı. İYİ Parti, Aksaray'dan Özhan Türemiş, Ardahan'dan Mete Özdemir, Bayburt'tan Yunus Özyılmaz, Düzce'den Ömer Küçük, Karaman'dan Zühtü Bahadır Bayraç, Kilis'ten Ahmet Nalçacıoğlu, Siirt'ten Ahmet Özgür'ü aday gösterdi.

İYİ Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları kim?


İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 Türkiye geneli İYİ Parti belediye başkanları listesi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 12:30
  1. Düzce
  2. Kilis
  3. Ardahan
  4. Karaman
  5. Bayburt
  6. Aksaray
  7. Siirt
  8. İYİ Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları kim?
  9. iyi parti antalya belediye başkan adayları 2019
  10. iyi parti antalya ilçe belediye başkan adayları son dakika
  11. yerel seçim 2019 iyi parti belediye başkan adayları 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan transfer bombası! Süper Lig'in yıldızını kadrosuna katıyor
    1. Galatasaray'dan transfer bombası!..
    2. İYİ Parti ilçe belediye başkan..
    3. İstanbul'da tarihe geçen trafik cezası!
    4. Dün ihracat rekoru açıklanmıştı.....
    5. ABD Deyrizor’daki üslerini de boşaltıyor
    6. Refakatçi gibi davranan hırsız kamera..
    7. FETÖ'cü Enes Kanter'i MİT korkusu sardı!
    8. İYİ Parti Antalya ilçe belediye başkan..
    9. TİKAV ile Akfen Yenilenebilir..
    10. Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları
    11. Truva atları kafesinden çıkarak..
    12. Melih Gökçek'ten AK Partili isme çok..
    13. Erdoğan, Poroşenko ile görüştü
    14. Emekliye aile yardımı son dakika ne..
    15. Trabzonspor'un Antalya kampı
    16. İran-Irak savaşında 400 bin İranlı..
    17. Medipol Başakşehir kafilesi Antalya'ya..
    18. Borcu olanlar dikkat! Kritik süreç 28..
    19. Boutaib'in yeni adresi Mısır
    20. Evin duvarını delip hırsızlık yapan 7..
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!