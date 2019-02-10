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İYİ Parti adayından flaş sözler: CHP'yi yeneceğiz

CHP-İYİ Parti ittifakında, İstanbul'un önemli ilçelerinden biri olan Bakırköy için büyük kriz yaşanıyor. İP'in Bakırköy adayı Ateş Ünal Erzen'in CHP'ye gözdağı veren mesajları büyük tartışmalara neden oldu.

10 Şubat 2019 Pazar 15:14
İYİ Parti adayından flaş sözler: CHP'yi yeneceğiz

CHP ile İYİ Parti protokol imzalayarak Millet İtitfakı'nı 31 Mart seçimlerine taşıma kararı aldı. Ancak bazı bölgelerde anlaşamayan iki parti arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor.

İttifakta işler karıştı

Zaten kendi içinde zor bir süreç yaşayan CHP, İYİ Parti'nin sert eleştirilerine maruz kalıyor. İstanbul'da 2014 yerel seçimlerini CHP'nin kazandığı Bakırköy'de ittifakı çatlatacak açıklamalar yapılıyor.

"Bakırköy'de CHP'yi yeneceğiz"

İYİ Parti'nin Bakırköy adayı Ateş Ünal Erzen, mevcut CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Erzen, mart ayında yapılacak seçimlerde CHP'ye hezimeti yaşatacaklarını savundu.

"Bakırköy beni uyutmuyor"

İYİ Partili Erzen, "Bakırköy'ün son dönemdeki hali, geceleri beni uyutmuyor. Bakırköy'ün son 5 yıllık halini gördükçe, duydukça ve dinledikçe çok üzülüyorum. Bakırköy'ün imajı bozuldu. Biz göreve geldiğimizde, Bakırköy'ün son 5 yılını sorgulayacağız ve Bakırköylüler her şeyi bilecek." ifadelerini kullandı.

"Canan Kaftancıoğlu neden istifa etti sanıyorsunuz"

Konuşmasının ardından soruları da yanıtlayan Erzen'in, bir gazetecinin, "İlçede yapılan anketlerde olumsuz sonuçlar alındığı, ancak halka rağmen Bülent Kerimoğlu'nun tekrar aday gösterildiği söyleniyor. Bu konuda ne dersiniz?" sorusu üzerine ise CHP İstanbıl İl Balkanı Canan Kaftancıoğlu'na atıf yaparak şu yanıtı verdi:

"Bu soruya; ‘Canan Kaftancıoğlu sizce neden istifa etti?' cevabını versem sanırım yeterlidir. Kaftancıoğlu, Bakırköy'ü kaybeden bir il başkanı olmamak için istifa etti."

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 15:14
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. İYİ Parti
  4. Ateş Ünal Erzen

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