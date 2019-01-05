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İYİ Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları 2019 isim listesi

İYİ Parti belediye başkan adayları son dakika belli olmaya devam ediyor. CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapma kararı alan Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'de belediye başkan aday belirleme süreci de devam ediyor. İYİ Parti son dakika gelişmesine göre, belediye başkan 2019 adaylarını açıkladı. Peki İYİ Parti 2019 yerel seçim belediye başkan aday isim listesi

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:39
İYİ Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları 2019 isim listesi

İYİ Parti belediye başkan adayları son dakika belli olmaya devam ediyor. CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapma kararı alan Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'de belediye başkan aday belirleme süreci de devam ediyor. İYİ Parti son dakika gelişmesine göre, belediye başkan 2019 adaylarını açıklıyor. İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adyı İsmail Ok oldu. İşte İYİ Parti belediye başkan adayları Türkiye geneli isim listesinde kimler var? İşte İYİ Parti belediye başkan adayları

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı içinde yer alan CHP, İYİ Parti ve Saadet 31 Mart 2109 yerel seçimlerde de yine ittifak yapmak için görüşmeler yaptı. Saadet Partisi ittifak yapmayacaklarını açıkladı. CHP ile İYİ Parti haftalar süren görüşmelerin ardından ittifak yapmak için karar kıldı. İYİ Parti, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayını destekleme kararı alırken, CHP ise buna karşılık Balıkesir, Denizli ve Manisa gibi illerde İYİ Parti'nin adayını destekleyecek. İttifak masasından eli dolu olarak dönen İYİ Parti bir yandan da 2019 belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. 

İYİ Parti belediye başkan adayları son dakika açıklandı

İYİ Parti 7'si il olmak üzere toplam 99 belediye başkanını açıkladı. İYİ Parti, Aksaray'dan Özhan Türemiş, Ardahan'dan Mete Özdemir, Bayburt'tan Yunus Özyılmaz, Düzce'den Ömer Küçük, Karaman'dan Zühtü Bahadır Bayraç, Kilis'ten Ahmet Nalçacıoğlu, Siirt'ten Ahmet Özgür'ü aday gösterdi.

İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 (Türkiye geneli açıklanan adaylar)

İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz

İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adyı İsmail Ok

İYİ Parti Trabzon Büyükşehir Büyükşehir belediye başkan adyı Atakan Aksoy,

İYİ Parti Denizli Büyükşehir Büyükşehir belediye başkan adayı Ümit Bahtiyar

İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Büyükşehir belediye başkan adayı Mahmut Uykusuz

İYİ Parti Elazığ belediye başkan adayı Ali Şekerdağ

İYİ Parti Afyonkarahisar belediye başkan adayı Mahmut Koçak

İYİ Parti Isparta belediye başkan adayı Gökmen Gökmenoğlu

İYİ Parti Çankırı belediye başkan adayı Raif Oktay

İYİ Parti Nevşehir belediye başkan adayı Mehmet Özkan

İYİ Pari Niğde belediye başkan adayı Mümin İnan

İYİ Parti Kars belerdiye başkan adayı Settar Kaya

İYİ Parti Kırıkkale belediye başkan adayı Mahir Yılmaz

İYİ Parti Uşak belediye başkan adayı Muhammet Gür

İYİ Parti Gümüşhane belediye başkan adayı Mustfa Canlı

İYİ Parti Osmaniye belediye başkan adayı Davut Çuhadar.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:39
  1. Düzce
  2. Kilis
  3. Ardahan
  4. Karaman
  5. Bayburt
  6. Aksaray
  7. Siirt
  8. Osmaniye
  9. Kırıkkale
  10. Uşak
  11. Trabzon
  12. Niğde
  13. Nevşehir
  14. Manisa
  15. Kars
  16. İzmir
  17. Mersin
  18. Isparta
  19. Gümüşhane
  20. Erzurum
  21. Elazığ
  22. Denizli
  23. Çankırı
  24. Balıkesir
  25. Ankara
  26. Afyon
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