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Gündem İyi ki varsınız kara gün dostları! Katar'dan Türkiye dev destek
Gündem

İyi ki varsınız kara gün dostları! Katar'dan Türkiye dev destek

Dost ve kardeş ülke Katar, deprem felaketinin acısını yaşayan Türkiye'ye yardım etmek için adeta seferberlik başlattı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 13:51:00 -
İyi ki varsınız kara gün dostları! Katar'dan Türkiye dev destek

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler; Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkıma neden oldu.

Felaketin hemen ardından devlet, milletiyle el ele vererek seferber oldu. Deprem etkilenen 10 ile, Türkiye'nin diğer tüm şehirlerinden adeta yardım yağıyor. Dünyadan da Türkiye'ye yardımlar gelmeye devam ediyor.

Katar Türkiye'yi yalnız bırakmadı 

Depremin acısını yaşayan Türkiye'yi yalnız bırakmaya ülkelerde biri de dost Katar oldu.

Arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderen Katar daha sonra 10 bin konteyner ev de yollayacağını açıkladı.

Katar Televizyonundan yardım kampanyası

Katar Televizyonu, bugün depremzedeler için "Yardım ve dayanak" ismiyle bir kampanya başlattı.

Türkiye'ye "bir hava köprüsü" kurulması talimatını veren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, kampanyaya 50 milyon riyal (14 milyon dolar) bağış yaptı.

Duaların da edildiği programda 869 milyon toplandığı ifade edildi.

Katar Emiri'nden depremzedelere 14 milyon dolar destek
Katar Emiri'nden depremzedelere 14 milyon dolar destek

Dünya

Katar Emiri'nden depremzedelere 14 milyon dolar destek

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