İyi ki varsınız kara gün dostları! Katar'dan Türkiye dev destek

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler; Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkıma neden oldu.

Felaketin hemen ardından devlet, milletiyle el ele vererek seferber oldu. Deprem etkilenen 10 ile, Türkiye'nin diğer tüm şehirlerinden adeta yardım yağıyor. Dünyadan da Türkiye'ye yardımlar gelmeye devam ediyor.

Katar Türkiye'yi yalnız bırakmadı

Depremin acısını yaşayan Türkiye'yi yalnız bırakmaya ülkelerde biri de dost Katar oldu.

Arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderen Katar daha sonra 10 bin konteyner ev de yollayacağını açıkladı.

Katar Televizyonundan yardım kampanyası

Katar Televizyonu, bugün depremzedeler için "Yardım ve dayanak" ismiyle bir kampanya başlattı.

Türkiye'ye "bir hava köprüsü" kurulması talimatını veren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, kampanyaya 50 milyon riyal (14 milyon dolar) bağış yaptı.

Duaların da edildiği programda 869 milyon toplandığı ifade edildi.