İyi ki ağrı duyuyoruz ya ağrımasaydı!?

Ağrı hissi, vücudumuzun diğer duyuları ve sistemleri gibi Rabbimizin bize bahşettiği sayısız nimetlerden birisidir. İnsanın böylesine mükemmel bir donanımda yaratılması, hayatını kolaylaştırıcı unsurların kâinatta ve kendi vücudunda var edilmesi, insanın önemli bir vazifesinin olduğunun ve Rabbi katında önemsendiğinin göstergesidir.

Sonuç itibariyle acı hissi, bir yandan bedenimizi koruyan maddî bir mekanizma..

Kasıklar vücutta mide ile baldırlar arasında, karnın bitip bacakların başladığı yerlerdir. Kasık bölgesinde birlikte çalışan 5 kas, bacakların hareket etmesini sağlar.

Kasık ağrısı genellikle fiziksel bir aktivite ya da spor yaralanmaları sonucu meydana gelir. Bu bölgedeki kasların gerilmesi ya da zorlanması kasık ağrılarının başlıca sebebini oluşturur.

Ancak yüzme ya da koşma gibi kasları zorlayan bir aktivite söz konusu olmadığı halde, yani herhangi bir yaralanma olmadan ortaya çıkan kasık ağrıları altta yatan başka bir sorunu haber veriyor olabilir. Aniden başlayan ya da uzun süren kasık ağrılarını görmezden gelmemek önemlidir. Hangi uzmana muayene olmanız gerektiğini kestiremediğiniz durumlarda aile hekiminize danışabilirsiniz.

Devam eden, git gide şiddetlenen veya haftalar boyu geçmeyen kasık ağrıları ihmal edilmemeli ve bir genel cerrahi uzmanına başvurulmalıdır. Kadınlarda üreme organları ile ilgili bir sorundan şüpheleniliyorsa jinekolojik muayene ile de ağrının kaynağı anlaşılabilir.

Kasık ağrısının birçok farklı sebebi olabilir ve bunlar kadın ve erkekte farklılıklar gösterir. Mesela kadınlarda adet dönemindeki yumurtlama kasık ağrısına yol açabilir ve elbette erkekler için böyle bir ağrı sebebi söz konusu olamaz.

Hanımlarda olan kasık ağrılarının sebepleri bir hayli fazla ve asla ihmale gelmez.

Annelik çağındaki hanımlarda, genç ya da menopoza girmiş hanımlara göre, kasık ağrılarına daha sık rastlanır. Üreme sisteminde yer alan yumurtalıklar, tüpler veya rahim gibi organlarda oluşan sorunlar ya da hastalıklar kasık ağrılarına yol açabilir.

Kadınlarda adet döneminin yanı sıra hamilelik dönemi de kasık ağrısı şikayetinin sıkça ortaya çıktığı dönemlerden biridir. Kasık ağrısı hamilelikte zaman zaman görülebilir ancak bu durumu normal kabul ederek doktora danışmamak doğru bir yaklaşım olmaz. Hamilelikte her türlü ağrı için mutlaka doktora danışılmalıdır.

Kasık ağrılarının sebebi yumurtalık kisti benzeri üreme organları ile ilgili sorunlardan kaynaklı olduğunda, bu durum çocuk sahibi olunamaması ile ilişkili bir durumu da açığa çıkarabilir. Elbette her kasık ağrısı ile birlikte çocuk sahibi olunamayacağı korkusu duyulmamalıdır. Öte yandan ağrılar da ihmal edilmemeli ve sebebi araştırılmalıdır.



Hanımlarda kas, iskelet sorunları, psikolojik sebepler ya da bağırsaklarla ilgili bazı problemler de kasık ağrısı yapabilir.

Kasık ağrıları 6 aydan uzun bir süredir devam ediyorsa kronik ağrı söz konusudur. Ağrıların aniden mi başladığı yoksa uzun süredir mi devam ettiği, teşhis açısından önemlidir. Tekrarlayan, şiddeti artan, ateş veya kanama gibi başka belirtilerin de eşlik ettiği kasık ağrıları için mutlaka bir uzmana başvurulması gerekir.

Aniden başlayan kasık ağrılarında erken teşhisin çok çok önemli olduğu çeşitli sorunlar söz konusu olabilir. Ağrı kesicilerle veya dinlenme gibi evde alınacak tedbirlerle ağrı geçiştirilmemeli ve en kısa zamanda doktora başvurulmalıdır.



Kasık ağrılarının sebepleri araştırılırken kan testleri, idrar testi, ultrason ve jinekolojik muayene ile, özellikle üreme organlarındaki sorunlara teşhis koyulabilir.

Genel olarak sebepler

Ağrılı adet görme veya adet dönemleri arasında yumurtlama yüzünden kasıklarda ağrı oluşması

Apandisit

Bağırsak iltihabı

Bel fıtığı

Böbrek taşları, idrar yollarında taş ya da kum

Dış gebelik

Düşük

Endometrit: Rahim iç tabakasının iltihabıdır.

Endometriyal polipler: Rahmin iç yüzeyinde oluşan poliplerdir.

Endometriozis: Halk arasında ‘çikolata kisti’ olarak da bilinir.

Fıtık

Gebelik

Karın içi apseler

Karın içi lenf bezi iltihaplanmaları

Huzursuz (İrritabl) bağırsak sendromu

İdrar yolu enfeksiyonu

Mesane iltihaplanmaları

İltihabi kolitler

İskelet merkezine ait hastalıklar

Kalın bağırsak tümörleri (tekrarlayan ağrılara yol açabilir)

Miyomlar

Pelvik taban desteğinin kaybolması

Kasık bölgesinin iltihapları ve enfeksiyonları

Depresyon, stres

Rahim ağzında daralma (ameliyat sonrası)

Rahmin dönük olması

Sistit

Spiral gibi doğum kontrol araçların kullanılması

Tüplerin iltihaplanması

Yumurtalıkların burkulması

Yumurtalık kistleri

Yumurtalık kistinde yırtılma, kanama, aşırı büyüme