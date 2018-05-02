Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İYH’de taksi hizmeti için imzalar atıldı

İstanbul Yeni Havalimanı’nın (İYH) inşasını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, havalimanının operasyona başlamasıyla sunulacak taksi hizmeti için İstanbul 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi ile anlaştı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:10
İYH’de taksi hizmeti için imzalar atıldı

Yüksek hizmet standartlarına sahip sözleşmeye göre İstanbul Yeni Havalimanı’nda ilk etapta 660 adet taksi hizmet verecek.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, “Havalimanımızda yer alacak taksi hizmeti için titiz bir çalışma yürüttük ve taksicilik anlayışına yeni standartlar getirecek anlaşmamızı imzaladık. Teknolojinin, lüksün ve kalitenin bir araya gelmesi ile İstanbul Yeni Havalimanı’nda çalışacak taksilerden, tüm yolcularımızın memnun kalacağını düşünüyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:10
  1. Samsun
  2. İGA
  3. İstanbul Yeni Havalimanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran resti çekti: Kabul etmiyoruz
    1. İran resti çekti: Kabul etmiyoruz
    2. Muharrem İnce'den ilginç sözler: Keşke..
    3. Ertuğrul Sağlam'dan flaş açıklamalar:..
    4. Fakıbaba: Onların karşısında olacağımı..
    5. DP adayları İP'in listesinden seçime..
    6. Cüneyt Çakır'a tepkiler çığ gibi! '..
    7. HDP'nin 4'lü ittifak yorumu çok..
    8. İstanbul’da en fazla giyim harcaması..
    9. Mahmud Abbas: Yahudi soykırımının..
    10. Abdüllatif Şener'den skandal sözler
    11. Deportivo kararını verdi! Emre Çolak..
    12. 2 asırlık camide tek bir çivi bile yok!
    13. CHP'nin adayı hangi partiden olacak?..
    14. Konutta geriledi arsada uçtu
    15. Trump’ın doktorundan ilginç açıklama!
    16. TMSF şirketlerinden üretim ve ihracat..
    17. CHP'den Vatan Partisi'ne ittifak..
    18. Kahve kutularından çıkanlar polisleri..
    19. Rus gemisi, Çanakkale Boğazı'nı geçti
    20. 100 milyarlık barış
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"