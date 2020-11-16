IWEC “Yılın Kadın Girişimcisi” ödülüne Dr. Aslı Zuluğ layık görüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası tarafından Türkiye adına aday gösterilen Özyeğin Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Aslı Zuluğ, 13. Uluslararası Kadın Girişimciler Yarışması'nda sağlıklı beslenme ve fonksiyonel gıda alanındaki girişimiyle ödüle layık görüldü.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, küresel ölçekte kadın girişimcilere katkıda bulunmak amacıyla 2006 yılında Barcelona ve Manhattan Ticaret Odaları tarafından kurulan ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Kadın Girişimcileri Destekleme Fonu (IWEC), düzenlediği ödül töreniyle uluslararası pazarda faaliyet gösteren veya göstermek isteyen kadın girişimcileri bir araya getiriyor.



IWEC, bu kapsamda düzenlediği 13. Uluslararası Kadın Girişimciler Yarışması’nda Avustralya’dan Güney Amerika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadan kadın girişimcileri değerlendirdi ve ödül alan başarılı isimleri çevrim içi olarak yayınlanan törenle açıkladı.



Yarışmada İstanbul Ticaret Odası tarafından Türkiye adına aday gösterilen Özyeğin Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Aslı Zuluğ, sağlıklı beslenme ve fonksiyonel gıda alanındaki girişimi “PACHA: Doğa Kolajen ve Protein Cipsi” ile ödüle layık görüldü.



Türkiye’den aday gösterilen bir diğer iş kadını Prof. Dr. Aytül Erçil de ödül alan isimler arasında yer aldı.