Ivanka Trump babasının önüne geçti!

Ivanka Trump Güney Amerika turu kapsamında Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ile Lopez Sarayı'nda görüştü. Trump, Lopez Sarayı'nda düzenlenen 'Kadın Girişimciler' konulu panele katıldı. Paraguay ziyaretinde çiftçiler ve çalışan kadınlarla da bir araya gelen Ivanka Trump, kendisine şarkı söyleyen bir kadına sarıldı.

Paraguay ziyareti öncesinde de Arjantin'de bulunan Ivanka Trump burada da kadınlarla yemek hazırlamıştı. Ivanka Trump'ın dikkat çeken Güney Amerika ziyareti ABD basınında "Ivanka babasının önüne geçti" yorumlarına yol açtı.