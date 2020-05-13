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Ivana Sert'ten büyük skandal! Ceza yememek için bakın nerede spor yaptı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil parklarda yürüyüş yasaklanınca bir skandla imza atan Ivana Sert, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda spor yapmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:07:00 -
Ivana Sert'ten büyük skandal! Ceza yememek için bakın nerede spor yaptı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahilde ve parklarda yürüyüş yasaklanınca Ivana Sert, kendine spor için akılalmaz bir yer buldu.

Sert, yürüyüş yapmak için Zincirlikuyu Mezarlığı’nı tercih etti.

Hergün gidiyormuş

Yasak olan yerlere gidip 392 lira para cezası yemek istemeyen İvana Sert, mezarlıkta arkadaşıyla birlikte tempolu yürüyüş yaparken görüntülendi.

Mezarlık çalışanları, Sert'in her gün mezarlığa gelip en az 1 saat takıldığını söyledi.

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