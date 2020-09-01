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Spor Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri döndü
Spor

Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri döndü

Yeniakit Publisher
2020-09-01 16:06:42 -
Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri döndü

MADRİD (AA) - İspanya'nın Sevilla Kulübü, 2014'de Barcelona'ya verdiği Hırvat futbolcu Ivan Rakitic'i 6 yıl aradan sonra tekrar kadrosuna katttığını duyurdu.

Barcelona ve Sevilla kulüplerinden yapılan yazılı açıklamalarda, Rakitic'in transferinden dolayı Katalan kulübüne 1,5 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği ve alınacak başarılara bağlı olarak 9 milyon avroluk ek ödemenin de olabileceği bildirildi.

Orta sahada oynayan 32 yaşındaki Hırvat futbolcunun Sevilla ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi. 2011-2014 yılları arasında Sevilla'da forma giyen Rakitic, 149 maçta 32 gol atmıştı.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Sevilla, transfer döneminde şimdiye kadar Oscar Rodriguez, Suso ve Ivan Rakitic'i kadrosuna kattı.



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