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Ekonomi İÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İÜ öğretim üyesi alacak

İnönü Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 14:49:00 -
İÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre söz konusu adayların Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurmaları gerekiyor. Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar müracaatlarını 18.08.2021 tarihine kadar formda belirtilen belgelerin sıralamaya uygun şekilde bir adet başvuru dosyanın hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili birime belgelerini teslim etmeleri gerekiyor.

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