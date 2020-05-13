İTÜ’nün Havacılık Merkezi’nde İHA’lar yapay zeka ile "akıllanıyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Emre Koyuncu, "Yapay zekayı, İnsansız Hava Araçları (İHA) üzerinde çalıştırarak, onları otonom bir şekilde engellerden kaçabilme, bir orman alanında uçabilme, bir mağaraya girip çıkabilme gibi agresif kontrol yöntemleriyle donattık." ifadesini kullandı.

İTÜ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koyuncu, askeri amaçlı kullanımların yanı sıra posta dağıtım sektöründe veya eğlence için kullanılan İHA'lara yönelik yapay zeka çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

İTÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda, küçük boyutlu İHA’larda bulunan mikro işlemciler üzerinde yapay zekayı çalıştırdıklarını bildiren Koyuncu, karmaşık algoritmaların artık uygulanabilir olduğunu aktardı.

Koyuncu, geliştirdikleri "Yapay Zekayı Kullanan Agresif Dronelar" projesine ilişkin, halihazırda mevcut İHA’ların bir pilot kontrolünde çalıştığını ve otonom teknolojilerin gelişimiyle birlikte, İHA’ların da otonom hale gelebildiğini kaydetti.

Koyuncu, kendi projelerinde de sürücüsüz teknolojilere ağırlık verdiklerini belirterek, “Projemizde 'Derin Pekiştirmeli Öğrenme' sistemini kullanıyoruz. Araçlarımızı, laboratuvar ortamında eğitip daha sonra gerçek dünyada da öğrenmenin devamlılığı, tecrübe aktarımının sürekli olması, havacılığa yönelik insansız hava araçları, kokpit içerisinde pilotun karar verme sistemleri gibi pek çok konuda çalışmalar yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Koyuncu, projenin dünyanın en büyük robotik konferansı olan IROS 2020’ye sunulacağını belirterek, şunları kaydetti:

“İTÜ’de Avrupa hava sahasının bütün modelini ve simülasyonunu çalışıyoruz. Partnerlerimiz ise iklimsel değişikliği ile ilgili olarak operasyonlarda neyin değiştiğine odaklanacaklar. Bütün bu sistemin simülasyonunu, analizini ve optimizasyonunu burada İTÜ’de gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalarımızla birlikte özellikle hava sahalarımızın değerlendirilmesi, analiz edilmesi, operasyonların optimizasyonunun yapılması gibi alanlarda da araştırmalarımız var. Merkezimizde havacılığa yönelik yapay zeka, güdüm, navigasyon, kontrol, insansız hava aracı teknolojileri, hava trafik kontrol yönetim sistemleri, pilot karar destek sistemleri, malzeme tarafında da yenilikçi kompozit sistemler, giyilebilir sistemler üzerine ileri teknoloji çalışmalarımız mevcut.”