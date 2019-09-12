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İTUC’tan HAK-İŞ’e destek mesajı

Hak-İş Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın 4 Eylül tarihinde CHP ve HDP’ye geçen belediyelerde yaşanan haksız yere işten çıkarmalara dikkat çekmek için uluslararası kuruluşları bilgilendirmek amacıyla ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow’a yazdığı mektuba ITUC’tan cevap geldi.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:16
İTUC’tan HAK-İŞ’e destek mesajı

Hak-İş Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın 4 Eylül tarihinde CHP ve HDP’ye geçen belediyelerde yaşanan haksız yere işten çıkarmalara dikkat çekmek için uluslararası kuruluşları bilgilendirmek amacıyla ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow’a yazdığı mektuba ITUC’tan cevap geldi.


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 4 Eylül tarihinde CHP ve HDP’ye geçen belediyelerde yaşanan sendikal baskı, zorla istifa ettirilme ve haksız yere işten çıkarmalara dikkat çekmek ve bu durum hakkında üyesi oldukları uluslararası kuruluşları bilgilendirmek amacıyla ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow’a bir mektup yazmıştı. ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow adına ITUC Genel Sekreter Yardımcısı Owen Tudor imzasıyla gönderilen cevabi mektupta şunlar kaydedildi:


“Değerli meslektaşlar, bu zor zamanınızda dayanışma içinde olacağımızdan emin olabilirsiniz. ETUC ve EPSU/PSI ile de eylem konusunda koordine olmak amacıyla istişarede olacağız ve en yakın zamanda size dönüş yapacağız.”

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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