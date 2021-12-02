İTÜ öğretim üyeleri alıyor
İstanbul Teknik Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (2018) uyarınca Öğretim Üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre müracaatlar 2.12.2021 tarihinden itibaren 21 gün olup, bu süre içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatlar http://veti.itu.edu.tr/form/pdb/ akademikilanbasvuru2021 adresinden yapılacaktır. Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır. Detaylı bilgiler Üniversitenin Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfası ile 0 212 285 39 62 nolu telefonundan temin edilebilir.
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