İTÜ akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre;

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Akademik Personel Başvuru Dilekçesi (http://www.pdb.itu.edu.tr/matbu-evrak adresinden temin edilebilir.)

2. ALES Belgesi (En az 70 puan ve üzeri)

3. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi. Yönetmelikte “...yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.” hükmü uyarınca; Üniversitemiz Senatosunun 15.11.2018 tarihli senatosunda alınan karar uyarınca; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Yabancı Diller Yüksekokuluna başvuracak öğretim görevlisi adayları için 90 Türk Dili ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümleri için 50 ilandaki diğer araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadroları için en az 65 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

4. Özgeçmiş

5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6. Fotoğraf (1 adet)

7. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi mezuniyet belgesi ile yurt dışından alınan diplomaların denklik belgeleri (Resmi Kurumlarca aslı gibidir veya noter onaylı) (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

8. Lisans Transkripti (asıl veya noter onaylı) (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

9. Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için) (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

10. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar ile tecrübe gösterir belge (İlanda tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

11. Erkek Adaylar için Askerlik terhis, tecil veya muafiyet belgesi (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

12. Adli Sicil Kaydı belgesi (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

Başvurular; kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak olup, postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylar birden fazla kadroya başvuramazlar. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. Sınavın kazanılması durumunda, belgelerin asıllarının, resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) ya da noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (https://www.itu.edu.tr/duyurular) yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama tarihi : 05.11.2021

Başvuru Bitiş Tarihi : 19.11.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 26.11.2021

Sınav Tarihi : 03.12.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 10.12.2021

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