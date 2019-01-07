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İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifakta sürpriz bir gelişme yaşandı. Adıyaman’da eski AK Parti milletvekili Ahmet Faruk Ünsal’ı aday gösteren Saadet Partisi'ne her iki partide destek verecek.

07 Ocak 2019 Pazartesi 13:01
İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

Yerel seçimde ittifak kararı alan CHP ile İYİ Parti, Adıyaman'da Saadet Partisi'nin adayını destekleyecek.

CHP ve İYİ Parti arasındaki yapılacak işbirliğinde il sayısı Artvin ve Rize ile birlikte 20’ye yükselirken; iki parti Adıyaman’da da Saadet Partisi’ni destekleme kararı aldı.

Mahmut Lıcalı'nın haberine göre; CHP ve İYİ Parti bir süredir il ve ilçeler için görüşmeleri sürdürüyordu. İki parti geçen hafta 18 ilde uzlaşıya varmıştı. Bu kapsamda İYİ Parti, CHP’nin mevcut 8 il belediyesinde; Bolu, Kırşehir, Sivas ve Erzincan’da CHP adayını destekleyecek; CHP ise Kırıkkale, Isparta, Düzce, Nevşehir, Afyonkarahisar ve Osmaniye’de İYİ Parti adayını destekleyecekti.

İl sayısı 20'ye yükseldi

Edinilen bilgiye göre; iki parti arasında yapılan son görüşmede, iki parti arasındaki uzlaşıdaki il sayısı 18’den 20’ye yükseldi. İYİ Parti’nin Artvin ve Rize’de de CHP’nin adayını desteklemesinde uzlaşıldı.

Saadet Partisi sürprizi

CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifaka son görüşmede ilk kez Saadet Partisi de katıldı. Buna göre; hem İYİ Parti hem CHP Adıyaman’da Saadet Partisi’nin adayını destekleyecek.

Saadet Partisi, Adıyaman’da eski AK Parti milletvekili Ahmet Faruk Ünsal’ı aday ilan etmişti

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 13:01
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kırıkkale
  4. Sivas
  5. Rize
  6. Nevşehir
  7. Kırşehir
  8. Isparta
  9. Erzincan
  10. Bolu
  11. Artvin
  12. Afyon
  13. Adıyaman
  14. Saadet Partisi
  15. AK Parti
  16. CHP
  17. İYİ Parti
  18. Ahmet Faruk Ünsal

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