İttifaka destek veren İYİ Partililer kına yaksın! Diyarbakır'da Kürtçe tabela asana bakın ne verecekler

Yerel seçimlerde hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de CHP-DEM ittifakına destek veren milliyetçi görünümlü İYİ Partilileri şaşkına çevirecek bir gelişme yaşanıyor.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti, Diyarbakır'da Kürtçe tabelalara vergi indirimi yapmaya hazırlanıyor.

Diyarbakır'ın DEM Partili belediye eş başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük , “Kürtçeyi tercih edene vergi indirimi uygulayacağız” dedi.

Ayşe Serra Bucak Küçük, "İşyerlerinde Kürtçe isimleri tercih edecek olan işletme sahiplerine vergi indirimi uygulayacağız. Bu coğrafyanın zenginliği olan Kürtçenin yaşaması için pozitif bir ayrımcılıktır. Buna ek olarak şunu da söylemek gerekiyor; hakikaten bu kentin çok önemli bir tiyatro hafızası var. Kürtçe tiyatro üretimleri aynı zamanda Kürtçe kent konservatuvarlarını yeniden açacağız. Aram Tigran ve Cegerxwin kültür merkezleri, her ikisi de bu kentte iki yıl boyunca müzik, sinema, tiyatro; farklı sanat alanlarında Kürtçe konservatuvar eğitimleri vermiş yerlerimizdir. Onlar da ya kapatıldı ya devredildi. Onları da yeniden açacağız. Daha fazlasını açacağız. Çünkü burası artık iki milyonluk bir kent. İlçeler daha rahat erişebilecekleri bir yerde kültür merkezi, dil merkezi ve dil kursları istiyorlar" dedi.

Abdullah Öcalan ismini de kullanırlar mı?

Türkçe tabelalara karşı bir politika izleyeceklerini açıkça ifade eden terör örgütünün siyasi uzantısı Dem'in kentte bulunan Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nin adını da terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu.

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