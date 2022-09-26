İttifaka bak, hizaya gel! Yav bi gidin işinize Allah aşkına

EMEP, EHP, SMF, TİP ve TÖP ittifakını ti'ye alan Engin Ardıç, "Bunlar, ayrılıkçı Kürt hareketini destekleyen, en azından sıcak bakan Türk sosyalistleri. HDP'ye 'az biraz' daha oy çıkarmaktan başka işe yaramazlar. O az birazın da yüzde 1'i bile bulacağı şüphelidir" dedi. Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Bu haberleri büyük gazetelerde bulamazsınız. Büyük televizyon kanallarında da bulamazsınız.

Çünkü önemsiz olaylardır.

Pek pek birkaç "marjinal" yayın organında... Onları da kimse okumaz.

Bir de, Babıali ipinden ve kazığından kurtulmuş ya da işi bitmiş emeklilerin boş durmamak için kurdukları sitelerde...

Hani bir umut, bu haberin Tayyip Erdoğan'a azıcık da olsa zararı dokunur mu?

Böyle avunurlar, kendilerini böyle kandırırlar.

***

Günümüzde ittifak kurma modası var ya, bir ittifak daha kurulmuş.

Daha önce kurulduğu söylenmişti, demek ki temenniymiş, şimdi "kuvveden fiile" çıkmış.

Yok canım, önce kurulmuş da şimdi "yol haritası" mı çiziyormuş, birşeyler birşeyler...

HDP önderliğinde EMEP, EHP, SMF, TİP ve TÖP...

Bunlar da kim ola?

Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi (rakip firma mı?), Sosyalist Meclisler Federasyonu (waaow!), Türkiye İşçi Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi...

Bunlar, ayrılıkçı Kürt hareketini destekleyen, en azından sıcak bakan Türk sosyalistleri.

HDP'ye "az biraz" daha oy çıkarmaktan başka işe yaramazlar.

O az birazın da yüzde 1'i bile bulacağı şüphelidir.

***

Peki "öteki" sol ittifak ne oluyor?

Hani TKP, TKH, SP ve DH...

Peki ya bunlar kim ola?

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi (rakip firma), Sol Parti ve Devrim Hareketi...

Bunu "üçüncü ittifak" diye pazarlamışlardı, Sosyalist Birlik Hareketi...

Şimdi Emek ve Özgürlük İttifakı'nı da üçüncü diye pazarlıyorlar, solun kafası karıştı. Hangisi üçüncü, hangisi dördüncü?

Birinin ötekinden ne farkı var?

Eh, bunlar da Kürt ayrılıkçılarını desteklemeyen, en azından soğuk bakanlar...

Kemalist sosyalistler!

Oylarını da elbette Kılıçdaroğlu'na verecekler.

Peki yüzde kaç tutacaklar?

Belki yüzde 1...

Belki günün birinde devrim de yaparlar canım.

Şöyle dört yıl sürecek uzun bir dünya savaşında ordumuz yıpranır ve dağılırsa, çarlık düzeni yıkılırsa, başa Kerenski gibi yeteneksiz ve beceriksiz bir adam gelirse, halkımızın bir kesimi ateizmi benimserse, darbe yaparlarsa...

Öbür türlü, hayal kurmaya vergi almıyorlar, uç uçabildiğin kadar."