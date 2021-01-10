İttifak söylentileri endişelendirdi! Mustafa Kamalak'tan AK Parti hakkında tepki çeken ifadeler
Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, AK Parti ile Saadet'in ittifak yapabileceği söylemlerinin ardından tepki çeken açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etti. Ziyarette ittifakın konuşulması Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı söylentilerini doğurdu.
Saadet Partisi'nin eski Lideri Mustafa Kamalak, ittifak söylemlerinin ardından endişelendi.
Kamalak Saadet Partisi'nin şu an doğru ittifakta olduğu imasında bulunup, partisinin Cumhur İttifakı'nın yanında yer almaması gerektiğini savundu.
Kamalak şunları söyledi:
"Saadet Partisi, AK Parti'yle ittifaka katiyen girmemeli. Doğru olanlar, doğru bildikleri yolda tek kişi kalsa da giderler. Saadet Partisi, özgül ağırlığı fiziki ağırlığından büyük bir partidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Saadet'e bu amaçla gitmiş olabilir."