İttifak ortağı HDP'nin etkisi altında! Kılıçdaroğlu artık 'PKK' ağzı ile konuşuyor

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de düzenlenen Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) 35. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı’nda konuştu.

İttifak ortağı HDP'ye ayak uydurdu

Türkiye'yi yakıp, yıkan gezi vandallarının destekçisi, YPG'ye terör örgütü diyemeyen, PKK sevici HDP'nin oyları ile belediyeler kazanan CHP'li Kılıçdaroğlu, artık onlar gibi "PKK" ağzıyla konuşmaya başladı.

"Bu iktidar seçimle gider, niye gitmesin?" diyerek hezeyanını öne süren Kemal Kılıçdaroğlu, seçim provakasyonuna erken başladı: "Bizim görevimiz seçim sandığına sahip çıkmak."

İttifak ettiği HDP'den etkilendiği anlaşılan CHP Genel Başkanı, skandal ifadeler kullanarak "PKK" ağzı ile konuştu. Teröristlere, "terörist" diyemeyen Kılıçdaroğlu, AK Parti iktidarını "terör olayları" çıkarmakla itham etti.

"İktidarın seçim atmosferini kendi lehine döndürmesi için terör, terör bağlantılı bazı olaylar gibi Türkiye yeniden farklı bir süreç içine sokulmak istenebilir. Bu konuda tüm partilileri, milletvekillerini sağduyu ve sükunete davet ediyorum. Sakın ola ki, olaylara (çare) sokakta, yürüyüşlerde değil. Hep beraber bekleyeceğiz."