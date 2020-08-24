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Spor İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
Spor

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-08-24 20:08:33 -
İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına 2 günlük aranın ardından devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından yapılan açma germe hareketleriyle sona erdi.

Öte yandan yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçını 29 Ağustos Cumartesi günü Gençlerbirliği ile yapacak.


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