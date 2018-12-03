İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlere 4 ay kalırken MHP ile AK Parti ve CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmelerde ittifak süreci devam ediyor.MHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkartmayarak AK Parti'nin göstereceği adayları "ön şartsız olarak" destekleyeceklerini açıklamasının ardından Adana, Isparta, Mersin, Manisa, Osmaniye, Kars ve Iğdır'da sadece kendisinin aday çıkarmasını ve AK Parti'nin de bu illerde MHP'yi desteklemesini istiyor.

MHP'de ise 3 büyük ilde aday çıkartmayarak AK Parti'ye verecekleri destek ile ittifakta yeterli jestin yapıldığı düşüncesini savunuyor. AKP ise 31 Mart'ta özellikle Adana, Isparta ve Manisa'da aday gösterilmesinden yana tavrını koruyor.

"MHP, TBMM Başkanlığı'nı istiyor"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul adayı olması ile boşalacak TBMM Başkanlığı için MHP'li bir adayın desteklenmesi tartışılıyor. Emin Özgönül'ün haberine göre, kulislerde konuşulan Binali Yıldırım'ın İstanbul adayı olması ile TBMM Başkanlığı boşalırsa yeni seçim yapılacak ve toplam 340 sandalyesi bulunan AK Parti ve MHP oyları, TBMM başkanının en az 301 oy gerektiren 3. turda seçilmesi için yeterli bulunuyor. Ancak MHP'nin Yıldırım’dan boşalacak Meclis Başkanlığı için jest beklediği konuşuluyor.

CHP-İYİ Parti görüşmeleri

CHP ile İYİ Parti arasında da "ittifak" görüşmelerinde sorunlar yaşanıyor. CHP, sadece Ankara'da ittifak yapılmasını önerirken İYİ Parti ise Mansur Yavaş'ın kendi partilerinden ortak aday olmasından yana bulunduğunu ve Mersin ile Çanakkale Gökçeada, Mersin Anamur, Nevşehir Gülşehir, Antalya ve Afyon'un bazı ilçelerinde de CHP'nin aday çıkarmamasını istiyor. CHP'nin Balıkesir'de halen Milletvekili olan Ahmet Akın'ı aday göstermesi sonrası, İYİ Parti'nin de Milletvekili İsmail Ok'u aday yapması, bazı illerde iki parti arasında hızlı yarış olacağını da gösterdi.