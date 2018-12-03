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İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor

AK Parti ile MHP arasındaki ittifakla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. MHP kanadının Binali Yıldırım'dan boşalması beklenen TBMM Başkanlığı'nı istediği öğrenildi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:12
İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlere 4 ay kalırken MHP ile AK Parti ve CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmelerde ittifak süreci devam ediyor.MHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkartmayarak AK Parti'nin göstereceği adayları "ön şartsız olarak" destekleyeceklerini açıklamasının ardından Adana, Isparta, Mersin, Manisa, Osmaniye, Kars ve Iğdır'da sadece kendisinin aday çıkarmasını ve AK Parti'nin de bu illerde MHP'yi desteklemesini istiyor.

MHP'de ise 3 büyük ilde aday çıkartmayarak AK Parti'ye verecekleri destek ile ittifakta yeterli jestin yapıldığı düşüncesini savunuyor. AKP ise 31 Mart'ta özellikle Adana, Isparta ve Manisa'da aday gösterilmesinden yana tavrını koruyor.

"MHP, TBMM Başkanlığı'nı istiyor"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul adayı olması ile boşalacak TBMM Başkanlığı için MHP'li bir adayın desteklenmesi tartışılıyor. Emin Özgönül'ün haberine göre, kulislerde konuşulan Binali Yıldırım'ın İstanbul adayı olması ile TBMM Başkanlığı boşalırsa yeni seçim yapılacak ve toplam 340 sandalyesi bulunan AK Parti ve MHP oyları, TBMM başkanının en az 301 oy gerektiren 3. turda seçilmesi için yeterli bulunuyor. Ancak MHP'nin Yıldırım’dan boşalacak Meclis Başkanlığı için jest beklediği konuşuluyor.

CHP-İYİ Parti görüşmeleri

CHP ile İYİ Parti arasında da "ittifak" görüşmelerinde sorunlar yaşanıyor. CHP, sadece Ankara'da ittifak yapılmasını önerirken İYİ Parti ise Mansur Yavaş'ın kendi partilerinden ortak aday olmasından yana bulunduğunu ve Mersin ile Çanakkale Gökçeada, Mersin Anamur, Nevşehir Gülşehir, Antalya ve Afyon'un bazı ilçelerinde de CHP'nin aday çıkarmamasını istiyor. CHP'nin Balıkesir'de halen Milletvekili olan Ahmet Akın'ı aday göstermesi sonrası, İYİ Parti'nin de Milletvekili İsmail Ok'u aday yapması, bazı illerde iki parti arasında hızlı yarış olacağını da gösterdi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 12:12
  1. Osmaniye
  2. Iğdır
  3. Nevşehir
  4. Manisa
  5. Kars
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Mersin
  9. Isparta
  10. Çanakkale
  11. Balıkesir
  12. Antalya
  13. Ankara
  14. Afyon
  15. Adana
  16. MHP
  17. CHP
  18. AK Parti
  19. Binali Yıldırım

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