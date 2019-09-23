İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"

Piar Araştırma Şirketi Başkanı Kadir Atalay, gündemdeki yeni parti tartışmalarını Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan'a değerlendirdi.

Davutoğlu ve Babacan'ın oy oranları

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yüzde 3, Ali Babacan'ın yüzde 9 oy alacağını iddia eden Atalay, Davutoğlu'nun tüm oyları AK Parti tabanından çekeceğini savundu, Babacan'ın ise yüzde 5'ini AK Parti'den koparacağını iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Babacan'ın kuracağı partiye en büyük teveccühün İYİ Parti'den olduğu belirtilmişti.

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İttifak dengeleri değişiyor

Kadir Atalay, ittifaklara dair şunları söyledi:

"Muhalefet partilerinden çok iktidar olası bir seçime ne kadar hazır ona bakmak lazım çünkü muhalefette motivasyon iktidarı devirmek, bu yüzden de yekpare hazır durumda, ama iktidar çok sancılı bir süreç geçiriyor ve elde olanı koruma çabasında. Muhalefet seçime hiç olmadığı kadar hazır, çünkü artık yerelde de çok güçlü. Muhalefette asıl soru şu olmalı, kim kiminle ittifak yapar? Bence İYİ Parti, yeni partilerle sağ ittifak yapar, CHP tek başına HDP tek başına seçime katılmalı. Bu sayede muhalif sağ, CHP ya da HDP ile organik bir bağ kurmadan iktidardan gelecek olan algı operasyonlarına karşı da en baştan savunma yapmış olur."