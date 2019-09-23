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İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"

PİAR Araştırma, son anket sonuçlarını paylaştı. Babacan'ın yüzde 9, Davutoğlu'nun yüzde 3 oy alacağını iddia eden PİAR Araştırma Başkanı Kadir Atalay, İYİ Parti'nin yeni partilerle anket yapabileceğini, CHP'nin HDP ile baş başa kalabileceğini söyledi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:04
İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"

Piar Araştırma Şirketi Başkanı Kadir Atalay, gündemdeki yeni parti tartışmalarını Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan'a değerlendirdi.

Davutoğlu ve Babacan'ın oy oranları

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yüzde 3, Ali Babacan'ın yüzde 9 oy alacağını iddia eden Atalay, Davutoğlu'nun tüm oyları AK Parti tabanından çekeceğini savundu, Babacan'ın ise yüzde 5'ini AK Parti'den koparacağını iddia etti. 

Geçtiğimiz günlerde Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Babacan'ın kuracağı partiye en büyük teveccühün İYİ Parti'den olduğu belirtilmişti. 

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İttifak dengeleri değişiyor

Kadir Atalay, ittifaklara dair şunları söyledi:

"Muhalefet partilerinden çok iktidar olası bir seçime ne kadar hazır ona bakmak lazım çünkü muhalefette motivasyon iktidarı devirmek, bu yüzden de yekpare hazır durumda, ama iktidar çok sancılı bir süreç geçiriyor ve elde olanı koruma çabasında. Muhalefet seçime hiç olmadığı kadar hazır, çünkü artık yerelde de çok güçlü. Muhalefette asıl soru şu olmalı, kim kiminle ittifak yapar? Bence İYİ Parti, yeni partilerle sağ ittifak yapar, CHP tek başına HDP tek başına seçime katılmalı. Bu sayede muhalif sağ, CHP ya da HDP ile organik bir bağ kurmadan iktidardan gelecek olan algı operasyonlarına karşı da en baştan savunma yapmış olur."

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:04
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YORUM YAZ

  • Harika Harika 43 dk önce
    Babacan ile İyi Parti ittifak yaparsa mükemmel olur. Gül-Babacan ikilisi % 0.1 , İyi Parti %2 oy alır. Davutoğlu İyi Parti seçmenine de hitap ettiği için İP'in oyunu %8 ' den %2'ye düşürür.Nasıl mı? İyi Parti, Ülkücülerden bu ise ağırlıklı yörüklerden. İkincisi süleymancılardan üçüncüsü gaza gelenlerden dördüncüsünü siz bilirsiniz. Bu durumda ilk üçü alırsanız geriye ne kalır? %2 kalır. Şimdi Babacan, Gül ve Akşener ittifakı yeni bir ittifak adıyla seçime girer. Toplamda aldıkları %2.1 ile gümbür gümbür iktidara gelmiş, sandıkları patlatmış olurlar. Muhteşem olur. Ankete gelince, bunlar anket falan değil, masa başında oturup hazırlanan çakma anketlerdir. Rakamları söylemek sana kalmış. Ister %10 dersin istersen %20, istersen %5 dersin. Dilin kemiği yok. Hayal dünyana kalmış. Arzularına göre sonucu, anket böyle çıktı diye belirlersin. Millet de yer.
  • Vahap KalyoncuVahap Kalyoncu51 dk önce
    Ekonomiyi bu hale getiren babacan değilmiydi şimdi neyin kurtarıcı kesildi bu adam.
  • meleknur meleknur58 dk önce
    DAVUTOĞLU CHP HDP İP VE SAADETE GİDEN OYLARI ALIR
  • jojo1 sa önce
    Ülkenin refahı ve Milli görüşün iktidarı için yeniden refah partisi diyoruz şu an yeniden refah harici hiçbir parti ülke için faydalı bir iş yapabilecek kapasite ve vizyona sahip değil . Milli görüşün yegane temsilcisi yeniden refah diyoruz

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