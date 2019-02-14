İTSO üyeleri UNICERA Fuarı’nı gezdi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerine yönelik olarak İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA) gezisi düzenledi.

İTSO, 130 ülkeden 85 bin alıcının iştirâk ettiği İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı’na (UNICERA) gezi düzenledi. 45 oda üyesi, sektöre dair yenilikleri yerinde inceleme fırsatı buldular.

Fuar gezisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Üyelerimizin sektörlerindeki yeniliklere ve gelişmelere ayak uydurabilmeleri amacıyla gerçekleştirdiğimiz fuar gezilerinin bir yenisini daha hayata geçirdik. 5-9 Şubat tarihleri arasında CNR EXPO’da düzenlenen İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarına (UNICERA) 45 üyemizle birlikte bir gezi düzenledik. 1200’ün üzerinde firmanın iştirâk ettiği fuarda üyelerimiz, banyo ürünleri, zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ürünleri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama, depolama gibi pek çok ürün grubunun bir arada sergilendiği fuarda sektöre yön veren markaların yeni ürün ve hizmetlerini incelediler. Yerli markaların yanı sıra dünya çapında marka olmuş yabancı firmaların da yeni teknoloji ürünleri üyelerimize anlatıldı. Üyelerimizin meslekleriyle ilgili konularda yapılan fuarlara katılmalarını önemsiyoruz. Ülkemizin kalkınması ancak üretim ve ihracatın artması ile mümkün olur. Bu nedenle yeni ürünler, yeni üretim metotları ve yeni ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olmak, en yetkili kişilerle görüşmek ancak fuar organizasyonları ile mümkün oluyor. Üyelerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz fuar ziyaretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.