0553 313 94 23

İTSO üyeleri UNICERA Fuarı’nı gezdi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerine yönelik olarak İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA) gezisi düzenledi.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:43
İTSO üyeleri UNICERA Fuarı’nı gezdi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerine yönelik olarak İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA) gezisi düzenledi.


İTSO, 130 ülkeden 85 bin alıcının iştirâk ettiği İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı’na (UNICERA) gezi düzenledi. 45 oda üyesi, sektöre dair yenilikleri yerinde inceleme fırsatı buldular.


Fuar gezisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Üyelerimizin sektörlerindeki yeniliklere ve gelişmelere ayak uydurabilmeleri amacıyla gerçekleştirdiğimiz fuar gezilerinin bir yenisini daha hayata geçirdik. 5-9 Şubat tarihleri arasında CNR EXPO’da düzenlenen İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarına (UNICERA) 45 üyemizle birlikte bir gezi düzenledik. 1200’ün üzerinde firmanın iştirâk ettiği fuarda üyelerimiz, banyo ürünleri, zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ürünleri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama, depolama gibi pek çok ürün grubunun bir arada sergilendiği fuarda sektöre yön veren markaların yeni ürün ve hizmetlerini incelediler. Yerli markaların yanı sıra dünya çapında marka olmuş yabancı firmaların da yeni teknoloji ürünleri üyelerimize anlatıldı. Üyelerimizin meslekleriyle ilgili konularda yapılan fuarlara katılmalarını önemsiyoruz. Ülkemizin kalkınması ancak üretim ve ihracatın artması ile mümkün olur. Bu nedenle yeni ürünler, yeni üretim metotları ve yeni ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olmak, en yetkili kişilerle görüşmek ancak fuar organizasyonları ile mümkün oluyor. Üyelerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz fuar ziyaretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:43
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sevgililer Günü’nde mutluluğa ‘evet’ dediler
    1. Sevgililer Günü’nde mutluluğa ‘evet’..
    2. Aktaş: “Bursa’nın tarihini ve tâlihini..
    3. Pakistan'da ana muhalefet lideri..
    4. Terör propagandasından yargılanan HDP..
    5. Vali Masatlı’dan köy ziyaretleri
    6. Düzce Barosu, kan ve kök hücre bağışı..
    7. KİTAM Sohbetleri’nin bu ay ki konusu:..
    8. POYD yeni üyelerine belgeleri sunuldu
    9. Amed Sportif Faaliyetler’de Uşak maçı..
    10. Hananey'den "yabancı istihbarat"..
    11. Sözcü ve Cumhuriyet’i ETS Tur besliyor
    12. Irak'ın ABD askerlerine karşı tutumu..
    13. Erdoğan, Kuzey Makedonya'ya başsağlığı..
    14. Sevgililer en çok cep telefonu hediye..
    15. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    16. Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını..
    17. Kartallı kadınlar için yeni bir terapi..
    18. Can dostlar için Osmangazi’den örnek..
    19. Lale Manço: “ Barış, vefatından 20 yıl..
    20. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı..
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir