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Ekonomi İTO’dan yangında zarar gören vatandaşlara 4 milyon TL destek
Ekonomi

İTO’dan yangında zarar gören vatandaşlara 4 milyon TL destek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen kampanyaya 4 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 13:37:00 -
İTO’dan yangında zarar gören vatandaşlara 4 milyon TL destek

Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Orman yangınlarından zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için TOBB tarafından başlatılan kampanyaya İstanbul Ticaret Odası olarak ilk aşamada 4 milyon TL ile katkıda bulunduk. Yaraların hızla iyileşmesi için desteklerimiz devam edecek.”

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