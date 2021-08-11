İTO’dan yangında zarar gören vatandaşlara 4 milyon TL destek
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen kampanyaya 4 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu.
Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Orman yangınlarından zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için TOBB tarafından başlatılan kampanyaya İstanbul Ticaret Odası olarak ilk aşamada 4 milyon TL ile katkıda bulunduk. Yaraların hızla iyileşmesi için desteklerimiz devam edecek.”